Астрологи наголошують, що Всесвіт ніколи просто так не дає випробування у життя. Це насамперед перевірка вашої стійкості та міцності. І навіть найскладнішу головоломку завжди можна розплутати. Все залежить від вас, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Лев

Гороскоп для Левів

Так, Леви, готуйтеся до дійсно емоційного тижня, кульмінація якого настане вже на цих вихідних. Пам'ятайте, що Всесвіт не хоче вас покарати чи якось спеціально засмутити. Ні, він просто дає вам урок.

Вже на цих вихідних може статися неприємна ситуація, пов'язана з рідними чи близькими. Леви будуть на порозі колосального конфлікту, який не принесе нічого хорошого. Але у вас будуть моменти, аби все виправити.

Надважливо не давати волю своїм негативним емоціям в розмові з рідними. Якщо ви витримаєте це, то вже досить скоро знайдете оптимальне рішення для цієї ситуації. Тоді будете задоволені і ви, і близькі для вас люди.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Саме на найближчих вихідних з вами може статися ситуація, де в жодному разі не можна брехати. Від цього буквально залежатиме подальше спілкування з близькою для вас людиною.

Не дарма кажуть, що краще гірка правда, ніж солодка брехня. Не варто чогось придумувати. Тим паче що близька людина допоможе вирішити вашу проблему.