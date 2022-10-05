Астрологи назвали знаків Зодіаку, на яких чекає щасливий жовтень

Астрологи прогнозують щасливий та натхненний жовтень для Риб, Дів та Близнюків. Саме на них чекають позитивні моменти, які кардинально змінять їхнє життя.

Жовтень обіцяє для цих знаків бути дуже цікавим та непередбачуваним, пише 24 канал. З вами стануться такі події, про які ви й не мріяли.

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Риби

На Риб чекає легкий місяць. Ви будете абсолютно вільні у своїх маневрах та зможете зробити все, про що мріяли останній час. А для самотніх знаків Зодіаку є можливість познайомитися з дуже цікавою та харизматичною особистістю, з якою можуть скластися міцні та довготривалі стосунки.

Діви

Дівам жовтень обіцяє матеріальне збагачення та успіх в будь-яких питаннях. Ви зможете заручитися підтримкою близьких та рідних, які даватимуть вам мудрі поради. Місяць вдалий для того, щоб позбутися від баласту та привнести у своє життя лише позитив та добру енергетику.

Близнюки

На Близнюків у жовтні чекає багато нових захоплень та подорожей. Ви зможете нарешті приділити час не лише роботі, але й своєму особистому життю. Також в середині місяця ви реалізуєте свою давню мрію. Ближче до кінця місяця ви отримаєте додаткові кошти. Керівництво випише вам премію за всі заслуги та старання.