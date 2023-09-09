Безжалісні та злопам'ятні: який найжорстокіший знак зодіаку серед жінок

Не всі жінки готові завжди випромінювати добро та пробачати "помилки". Згідно з астрологією, на це також впливають знаки зодіаку.

Так-от, найжорстокішими є представниці Скорпіона. До речі, цей знак зодіаку астрологи також називають найнебезпечнішим, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Зазвичай Скорпіони бувають дуже егоїстичними. Ці жінки хочуть завжди бути в центрі уваги. Нерідко можуть вважати, що усі їм нібито заздрять.

Скорпіони готові йти по головах задля досягнення власних цілей. Вони не терпітимуть будь-якого негативного ставлення у свою сторону.

Може здаватися, що ці жінки безсердечні. Вони можуть не проявляти співчуття, а навпаки звинувачувати.

Окрім того, представниці цього знаку зодіаку злопам'ятні. Тож, якщо сказали, що пробачили вам, це може бути правдою не до кінця.

Втім, важливо розуміти, що і тут є виняток з правил. Можливо, саме ваша пані Скорпіон справді не така.

Гороскоп для Скорпіонів