Так вот, самыми жестокими являются представительницы Скорпиона. Кстати, этот знак зодиака астрологи также называют самым опасным, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Обычно Скорпионы бывают очень эгоистичными. Эти женщины всегда хотят быть в центре внимания. Нередко могут считать, что все им будто бы завидуют.

Скорпионы готовы идти по головам для достижения своих целей. Они не будут терпеть какого-либо негативного отношения в свою сторону.

Может казаться, что эти женщины бессердечны. Они могут не проявлять сострадания, а наоборот винить.

Кроме того, представительницы этого знака зодиака злопамятны. Итак, если сказали, что простили вам, это может быть правдой не до конца.

Впрочем, важно понимать, что и здесь есть исключение из правил. Возможно, именно ваша госпожа Скорпион действительно не такая.

Гороскоп для Скорпионов