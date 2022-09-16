Елегантні, впевнені в собі та амбіційні жінки завжди були об’єктом захоплення чоловіків, пише 24 канал.

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До магнетичних жінок, які притягують чоловіків належать жінки, що народжені під знаком Козерогів, Терезів та Раків

Козероги

Жінки, що народжені під Сузір’ям Козерогів притягують погляди чоловіків своїм зовнішнім привабливим виглядом та жіночністю. Вони дуже ніжні, добрі, щирі та вірні своєму партнерові. Попри свою тендітність, Козероги знають, якого чоловіка хочуть бачити поруч з собою, тому особам чоловічої статі треба відповідати всім вимогам обраниці.

Терези

Дівчата, що народжені під Сузір’ям Терезів часто купаються в увазі чоловіків. Вони дуже привабливі, тож відчувають впевненість в собі, а до на таких жінок чоловіки в першу чергу звертають увагу. Усміхнені Терези з почуттям гумору залучають набагато більше у своє життя чоловіків, ніж ті, хто завжди похмурий і незадоволений.

Раки

Таких жінок завжди оточують увагою та квітами, приділяють їм час та виконують всі примхи. Чоловіки впадають за такою роковою красунею. Жінки-Раки вміють себе правильно припіднести та захоплюють чоловіків своєю не по роках мудрістю та розсудливістю.