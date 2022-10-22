Вони обдурять всіх: астролог назвав найхитріших знаків Зодіаку

Хитрість – негативна риса характеру. Люди з такими рисами є досить негативними персонажами у житті. Астрологи кажуть, що найхитрішими є Тельці, Леви та Скорпіони.

Заради себе самих ці знаки Зодіаку підуть на великі маніпуляції, обводячи навколо пальця всіх, кого їм треба, пише 24 канал.

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Тельці

Тельці є надзвичайно хитрими знаками Зодіаку. Вони природжені маніпулятори та вміють легко ввести когось в оману. Їхня головна сила – гра на ваших емоціях та нервах. Своєю хитрістю вони добиваються бажаного легкою версією маніпуляції. Вірити Тельцям не варто, оскільки всі ваші слова вони обернуть з користю для себе.

Леви

Леви підтримують у суспільстві образ дуже милих та добрих, однак вони є дуже розумними та хитрими. Вони можуть ввести в обман будь-кого – близьку людину, друзів чи незнайомців. Їм важливо бути в себе на першому місці, тому вони вибирають завжди себе і свій світ.

Скорпіон

Скорпіони є хитрими та мають певний потяг до брехні. В певний момент вони навіть відчувають кайф від того, як вміло вміють приховати свої емоції та продовжують вести нечесну гру. У любовних справах Скорпіони можуть брехати дружині, а на стороні мати любовницю, якій буде розказувати зовсім протилежне.