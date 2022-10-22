Ради себя самих эти знаки Зодиака пойдут на большие манипуляции, обводя вокруг пальца всех, кого им нужно, пишет 24 канал.

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Тельцы

Тельцы являются очень хитрыми знаками Зодиака. Они прирожденние манипуляторы и умеют легко ввести кого-то в заблуждение. Их главная сила – игра на ваших эмоциях и нервах. Своей хитростью они добиваются желаемого легкой версией манипуляции. Верить Тельцам не стоит, поскольку все ваши слова они обратят с пользой для себя.

Львы

Львы поддерживают в обществе образ очень милых и добрых, однако они очень умны и хитры. Они могут ввести в обман любого – близкого человека, друзей или незнакомцев. Им важно быть у себя на первом месте, потому они выбирают всегда себя и свой мир.

Скорпион

Скорпионы хитрые и имеют определенное влечение ко лжи. В какой-то момент они даже испытывают кайф от того, как умело умеют скрыть свои эмоции и продолжают вести нечестную игру. В любовных делах Скорпионы могут лгать жене, а на стороне иметь любовницу, которой будет рассказывать совершенно противоположное.