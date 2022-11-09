У повсякденному житті ці знаки Зодіаку постійно проявляють свою злість та агресію, пише 24 канал. Вони завжди знайдуть речі, до яких можуть прикопатися та зроблять винних всіх навколо окрім себе самих.

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Терези

Терезам непритаманні такі риси характеру, як доброта, лояльність, легкість та дружелюбність. Вони дуже суворі та хочуть, щоб все було лише за їхніми правилами. Їхній характер відрізняється злопам’ятністю, а ще у спілкуванні вони часто не підбирають слів.

Козероги

У певні життєві моменти Козероги можуть бути мстивими та зробити все для того, щоб не дати іншим відчувати моменти щастя. Окрім своєї злості ці представники знаку дуже ревниві, тож їхнім половинкам приходиться не легко.

Овни

Овни дуже вперті, тому після сварки вони ніколи не йдуть першими на перемир. Усім своїм єством вони будуть показувати іншим нелегкий характер та добиватися того, щоб за ними бігали. Вони люблять привертати до себе увагу та часом нагадують незрілих дітей, хоч самі перебувають в дорослому віці.