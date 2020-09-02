Одна з найвідоміших співачок сучасності Аріана Гранде вже кілька років поспіль займає перші сходинки за кількістю "фоловерів" у соціальній мережі Instagram. І хоч першість все ж займає Кріштіану Роналду, вона стала першою жінкою, яка перейшла позначку у 200 мільйонів прихильників.

Рекордсменкою в інстаграмі Аріана Гранде стала 27 серпня. Тоді ж вона досягла позначки у 200 мільйонів підписників. А от першим чоловіком, який перетнув цю межу, став Роналду, у якого зараз 237 мільйонів "фоловерів".

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Настуні позиції за кількістю фанатів в мережі займають Кайлі Дженнер (193 мільйони) і Селена Гомес (190 мільйонів).

Додамо, що в той час, як інші зірки зі своїми командами продумують усі публікації та створюють контент-стратегії у профілях, то сторінка 27-річної Аріани не є "глянцевою" – дівчина часто розміщує власні "розмиті" селфі, нечіткі фотографії з червоних доріжок, палітра кольорів здебільшого є похмурою, вона рідко публікує провокативний контент. Але, ймовірно, саме за це і люблять її прихильники та дарують їй мільйони своїх "лайків.