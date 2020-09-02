Одна из самых известных певиц современности Ариана Гранде уже несколько лет подряд занимает первые ступеньки по количеству "фолловеров" в социальной сети Instagram. И хоть первенство все же занимает Криштиану Роналду, она стала первой женщиной, перешедшей отметку в 200 миллионов поклонников.

Рекордсменкой в инстаграме Ариана Гранде стала 27 августа. Тогда же она достигла отметки в 200 миллионов подписчиков. А вот первым мужчиной, который пересек эту черту, стал Роналду, у которого сейчас 237 миллионов "фолловеров".

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Следующую позиции по количеству фанатов в сети занимают Кайли Дженнер (193 миллиона) и Селена Гомес (190 миллионов).

Добавим, что в то время, как другие звезды со своими командами продумывают все публикации и создают контент-стратегии в профилях, то страница 27-летней Арианы не является "глянцевой" – девушка часто размещает собственные "размытые" селфи, нечеткие фотографии с красных дорожек, цветовая палитра в основном является мрачной, она редко публикует провокационный контент. Но, вероятно, именно за это и любят ее поклонники и дарят ей миллионы своих "лайков.