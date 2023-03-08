З блискітками, стразами та мармуровий: головні антитренди манікюру на весну 2023

Навесні часто хочеться неординарних змін у зовнішності. Однак не всі творчі експерименти з нігтями можуть бути вдалими. Крім того, є види манікюру, які вийшли з моди. Про які саме йде мова – дивіться далі.

Щосезону змінюється стиль манікюру та його особливості. Цієї весни є актуальними природність та витонченість. Тому вдалим варіантом для манікюру будуть матові кольори, квіткові візерунки та геометричні фігури. А головні антитренди дізнавайтеся далі у матеріалі 24 Каналу.

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Головні антитренди манікюру на весну

Манікюр з блискітками та стразами

Манікюр з надмірним сяйвом виглядає штучно, дешево та неестетично. Тому не варто наклеювати на нігті багато стразів та іншого декору.

Такий манікюр не підійде до щоденних образів на роботу чи в університет. Отож ідею блискучого манікюру краще зберегти до Нового року. Адже тоді він буде доречнішим.



Манікюр зі стразами – антитренд цього сезону / Фото Pinterest



Манікюр з блискітками – антитренд навесні / Фото Pinterest

Поєднання непоєднуваного

Навесні будуть актуальними квіткові мотиви та геометричні візерунки. Однак потрібно вдало поєднувати такі узори на нігтях.

Краще обрати мінімалістичні малюнки в одному стилі. Тому не варто робити манікюр в анімалістичному та квітковому принтах водночас і перевантажувати малюнок на нігтях.



Антитренди манікюру 2023 / Фото Pinterest



Які візерунки не варто поєднувати на нігтях / Фото Pinterest

Мармуровий манікюр

Цього року мармуровий манікюр втратив свою актуальність. Хоча він був дуже популярним у 2020, 2021 та 2022 роках. Однак мода мінлива, тому, якщо бажаєте бути в тренді, тоді краще відмовитися від такого стилю.



Мармуровий манікюр – антитренд цього сезону / Фото Pinterest



Не є актуальним цієї весни мармуровий манікюр / Фото Pinterest

Неактуальні кольори

Яскраві кольори в манікюрі є цікавим варіантом, що доповнює ваш повсякденний образ. Однак варто бути обережними з деякими відтінками. Оскільки вже давно вийшли з моди так звані "кислотні" кольори. Замість них краще обрати неонові або просто насичені відтінки. В деяких випадках краще віддати перевагу матовим та більш спокійним тонам.



Невдалим варіантом манікюру є кислотні кольори / Фото Pinterest



Основні антитренди манікюру на весну 2023 / Фото Pinterest