Машина залишається мені, – Трінчер розсекретила, чи був у неї шлюбний контракт з Волошином

Українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно розійшлася з блогером Олександром Волошином, розповіла, чи був у них шлюбний контракт. Артистка поділилась, як вони ділять спільне майно.

Стало відомо, що ініціатором розлучення став саме Волошин. За словами Анни, вона до останнього сподівалась, що стосунки вийде врятувати. Протягом складного періоду з Олександром, вона відвідала аж 5 психологів для того, щоб зрозуміти, що робить не так. Дівчина навіть почала палити через стрес.

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Анна Трінчер повідомила, чи був у неї з Волошином шлюбний контракт

Співачка зізналась, що перед одруженням вона уклала з Олександром Волошином шлюбний контракт. Тому питання, як поділити майно, у них не порушувалося. Пара мала партнерські стосунки, тож все поділили чесно.

У нас були партнерські стосунки. І в шлюбному контракті було зазначено, що все, що на мені – залишається мені. І все, що на ньому – залишається на ньому. Під час підписання договору про розлучення ми просто ставимо галочку, що не маємо жодних майнових претензій одне до одного. Саша мені подарував машину, і ця машина залишається мені, а його машини – йому. Спільної нерухомості ми не нажили. Усе продумано,

– розповіла вона.

Однак, Трінчер зазначила про недолік у шлюбному контракті, який їй не зовсім сподобався. Він стосувався поділу майна чоловіка після розлучення. За словами Анни, цей момент можна продумати по-іншому.

Я говорила Саші, що не хочу багато працювати, і хотіла б, щоб більшу частину мого життя він утримував. Я буду заробляти та матиму свою фінансову подушку, і я буду займатися своєю кар'єрою. Але не хочу, наприклад, робити багато реклами або можу відмовитися від концерту, коли немає настрою. І ще хочу поїхати, наприклад, на Балі та серфити. У цей момент я не заробляю свої гроші. Тобто, коли ми розлучаємося, у мене немає нічого, тому що я серфила на Балі. Тому, коли ваш чоловік вас забезпечує або частково, або повністю, це потрібно продумати та обговорити з ним. Наприклад, що його майно ви ділите,

– зазначила зірка.

Інтерв'ю Анни Трінчер: дивіться відео онлайн

Про розлучення Трінчер і Волошина