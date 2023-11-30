Картинки-привітання з Днем ангела Андрія: зворушлива підбірка
30 листопада 2023, 06:00Читать новость на русском
Сьогодні, 30 листопада, в церкві вшановують пам'ять Андрія Первозванного. Він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. У народі це свято ще називають "Андрієвим днем".
Також сьогодні – День ангела Андрія. Тому 24 Канал публікує красиву підбірку картинок-привітань з іменинами. Ви можете надіслати ці листівки найріднішим людям.
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День ангела Андрія: картинки-привітання зі святом