Відомий український дизайнер Андре Тан розкрив прості та ефективні рішення, які легко інтегрувати в гардероб. Про це модельєр розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Вас також може зацікавити Вони будуть скрізь: Андре Тан назвав головні кольори 2026 року

Пропорція 1/3 до 2/3 візуально витягує силует, робить фігуру стрункішою та створює гармонійний баланс. Це стилістичний прийом, за якого одна частина образу займає третину загальної вертикалі, а інша – дві третини.

Наприклад, верх займає 1/3, а низ – 2/3: коротка куртка або піджак у поєднанні з довгими штанами чи спідницею. Інший варіант – низ 1/3 + верх 2/3: короткий топ чи блуза з широкими штанами, міді або спідницею до коліна.

Приклад образу, де присутня пропорція 1/3 до 2/3 / Фото з Pinterest

Андре Тан також звертає увагу на тому, що вертикалі в одязі візуально подовжує силует, а горизонталі – навпаки, розширюють і "ріжуть" зріст. Суцільна вертикаль робить силует вищим.

Монохромний світлий образ з акцентними рукавичками / Фото з Pinterest

Підбирайте штани, що подовжують силует. Про це також говорила стилістка іспанського Vogue Ізабель Лланца. За її словами, дівчатам невисокого зросту краще віддавати перевагу моделям з високою талією. Ваші штани не повинні покривати стопу і бути надто вузькими – завжди варто намагатися показати щиколотки

Дівчина, одягнена в джинси / Фото з Pinterest

Також варто приділяти увагу об'єму в одязі, адже він значною мірою впливає на сприйняття фігури та зросту. Для невисоких дівчат найкраще працює структурований верхній одяг. Крім того, витягнути силует допомагає акцент на талії, навіть у вигляді легкого пояса.

Які ще хитрощі допоможуть дівчатам низького зросту виглядати вищими?