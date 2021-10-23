Художниця Кіт Полсон виплітає мереживні візерунки, які перетворюються на частини тіла чи детальні фігури.

До теми Дорогоцінна анатомія: скульпторка створює фігури з кристалів, присвячені тілу та горю

Мисткиня працює зі складним матеріалом – тонкими трубками боросилікатного скла. У своїх творах вона відтворює історичні атрибути та крихке людське тіло.

Скляні рукавички з "венами" / Фото з інстаграму Полсон

Що відомо про боросилікатне скло Цей Цей різновид скла використовують для виготовлення хімічного посуду – пробірок, мензурок та чаш. Воно добре витримує високі температури та стійке до кислот. Від звичайного скла воно відрізняється лиш невеликою домішкою бору, який робить матеріал стійкішим.

Дівчина нагріває скляні трубки за допомогою спеціального пальника, а потім формує їх у витончені витвори.

Попри стерильність та стійкість скла, ним потрібно маніпулювати вручну, за допомогою м’язової пам’яті,

– зазначила художниця.

Серед доробку майстрині є частини людського тіла, крихітні фігурки тварин і рослин та навіть елементи одягу – скляні рукавички, капелюшки, маски та брошки.

Скляні легені зі скляних трубок / Фото з інстаграму Полсон

У склі Полсон відтворює структури кровоносних судин – таким чином мисткиня показує внутрішній світ людини. Скульпторка ретельно працює над новими виробами, адже скляні фігури потребують неабиякої концентрації.

Речі, які є складними та забирають багато часу, мене приваблюють. На кожному крихітному шматочку зосереджена увага людини. Коли ви дивитесь на витвір, ви бачите, що це – інтенсивне накопичення чиєїсь уваги,

– розповіла Полсон.

Дівчина створює неймовірні скляні елементи одягу / Фото з інстаграму Полсон

Де можна подивитися на скляні шедеври

Мисткиня має сторінку в інстаграмі, де ділиться новими виробами мистецтва. За творчістю Полсон слідкують понад 20 тисяч підписників. Окрім того, дівчина має свій магазин, де можна придбати скляний декор для дому та ексклюзивні вироби.

Читайте також Паперова реальність: митець вправно додає витинанки у навколишній світ

Зараз роботи майстрині показують на Міжнародному форумі скла та візуального мистецтва у Німеччині.

Художниця створила дивовижний лицарський шолом зі скла / Фото з інстаграму Полсон