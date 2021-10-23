Художница Кит Полсон плетет кружевные узоры, которые превращаются в части тела или детальные фигуры.
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Художница работает со сложным материалом – тонкими трубками боросиликатного стекла. В своих произведениях она воспроизводит исторические атрибуты и хрупкое человеческое тело.
Стеклянные перчатки с "венами" / Фото из инстаграма Полсон
Что известно о боросиликатном стеклеЭтот вид стекла используют для изготовления химической посуды – пробирок, мензурок и чаш. Оно хорошо выдерживает высокие температуры и устойчиво к кислотам. От обычного стекла оно отличается лишь небольшой примесью бора, который делает материал более устойчивым.
Девушка нагревает стеклянные трубки с помощью специальной горелки, а затем формирует их в изящные произведения.
Несмотря на стерильность и устойчивость стекла, им нужно манипулировать вручную, с помощью мышечной памяти,
– отметила художница.
Среди наследия мастера есть части человеческого тела, крошечные фигурки животных и растений и даже элементы одежды – стеклянные перчатки, шляпки, маски и брошки.
Стеклянные легкие из стеклянных трубок / Фото из инстаграма Полсон
В стекле Полсон воспроизводит структуры кровеносных сосудов – таким образом художница показывает внутренний мир человека. Скульптор тщательно работает над новыми изделиями, ведь стеклянные фигуры нуждаются в большой концентрации.
Вещи, которые сложны и занимают много времени, меня привлекают. На каждом крошечном кусочке сосредоточено внимание человека. Когда вы смотрите на произведение, вы видите, что это – интенсивное накопление чьего-то внимания,
– рассказала Полсон.
Девушка создает невероятные стеклянные элементы одежды / Фото из инстаграма Полсон
Где можно посмотреть на стеклянные шедевры
У художницы есть страница в инстаграме, где она делится новыми изделиями искусства. За творчеством Полсон следят более 20 тысяч подписчиков. Кроме того, девушка имеет свой магазин, где можно приобрести стеклянный декор для дома и эксклюзивные изделия.
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Сейчас работы мастерицы показывают на Международном форуме стекла и визуального искусства в Германии.
Художница создала удивительный рыцарский шлем из стекла / Фото из инстаграма Полсон