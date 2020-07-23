У Голлівуді знімуть продовження популярного серіалу про медиків "Анатомія Грей" (Grey's Anatomy). І 17 сезон може стати найреалістичнішим, адже тут покажуть лікарів, які працюють у час пандемії коронавірусу.

"Анатомія Грей" 17 сезон: сюжет

Перші деталі сюжету розсекретила виконавча продюсерка Кріста Вернофф передає Entertainment Weekly. Під час відеоконференції представниця серіалу зізналась, що пандемія коронавірусу, яка і досі вирує у світі, дає змогу побачити сюжет "Анатомії Грей" в реальному житті. Автори проєкту покажуть, як медики переживають понаднормову роботу та втрату пацієнтів від COVID-19.

Дивіться також 10 детективних серіалів 2020 року, які захоплять з першої серії

Ми збираємося показати цю пандемію. Неможливо, аби таке тривале шоу не передало медичну історію наших сьогоднішніх буднів,

– розповіла Кріста Вернофф.

Перед зйомками кожного сезону автори проєкту проводять бесіди з лікарями. Відтак кіномани зможуть побачити чимало життєвих історій як інфікованих коронавірусом, так і медиків. Окрім цього, Кріста Вернофф зізналась, що у 2020 році інтерв'ю з лікарями були неймовірно чуттєвими і болючими, адже багато з них порівняли пандемію з війною, до якої неможливо підготуватись.

"Щороку до нас приходять лікарі й розповідають нам свої історії. Зазвичай, вони діляться своїми найсмішнішми або найбожевільнішими спогадами. У цьому році це більше нагадувало терапію. Приходять лікарі, і ми перші, з ким вони розмовляють про подібні переживання. Вони буквально тремтять і намагаються не плакати, вони говорять про це, як про війну, до якої не були готові", – додала Кріста Вернофф.

Що відомо про серіал "Анатомія Грей"

Головна героїня серіалу Мередіт Грей змалку мріяла стати успішним хірургом, як і її мама. Завершивши навчання в університеті, вона приходить на стажування у міську клініку "Сіетл Грейс". З нею інтернами стають молоді хірурги, які разом переживають перші смерті пацієнтів, неправильні діагнози, порятунок життів та виснажливі зміни. Водночас кожен медик пізнає історію інших людей та переживає власні драми.

Головні ролі в серіалі виконали:

Елен Помпео

Кетріг Гейгл

Джастін Чемберс

Сандра О

Сара Рамірес

Чандра Вілсон

Патрік Демпсі

Кевін Маккідд та ін.

З 2005 року на екран вийшли 16 сезонів "Анатомії Грей". У кожному з них є своя сюжетна лінія, побудована довкола головних персонажів. Окрім цього, на роботу в лікарню влаштовуються нові лікарі, які також відіграють важливу роль у подіях стрічки. Зйомки 17 сезону планували розпочати всередині 2020 року, однак через пандемію проєкт поки залишається призупиненим. Прем'єра запланована на 2021 рік.