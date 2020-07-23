В Голливуде снимут продолжение популярного сериала о медиках "Анатомия Грей" (Grey's Anatomy). И 17 сезон может стать самым реалистичным, ведь здесь покажут врачей, работающих в пандемию коронавируса.

"Анатомия Грей" 17 сезон: сюжет

Первые детали сюжета рассекретила исполнительная продюсер Криста Вернофф передает Entertainment Weekly. Во время видеоконференции представительница сериала призналась, что пандемия коронавируса, которая до сих пор бушует в мире, позволяет увидеть сюжет "Анатомии Грей" в реальной жизни. Авторы проекта покажут, как медики переживают сверхурочную работу и потерю пациентов от COVID-19.

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Мы собираемся показать эту пандемию. Невозможно, чтобы такое длительное шоу не передало медицинскую историю наших сегодняшних будней,

– рассказала Криста Вернофф.

Перед съемками каждого сезона авторы проекта проводят беседы с врачами. Поэтому киноманы смогут увидеть немало жизненных историй как инфицированных коронавирусом, так и медиков. Кроме этого, Криста Вернофф призналась, что в 2020 году интервью с врачами были невероятно чувственными и болезненными, ведь многие из них сравнили пандемию с войной, к которой невозможно подготовиться.

"Каждый год к нам приходят врачи и рассказывают нам свои истории. Как правило, они делятся своими самыми смешными или сумасшедшими воспоминаниями. В этом году это больше напоминало терапию. Приходят врачи, и мы первые, с кем они разговаривают о подобных переживаниях. Они буквально дрожат и пытаются не плакать, они говорят об этом, как о войне, к которой не были готовы", – добавила Криста Вернофф.

Что известно о сериале "Анатомия Грей"

Главная героиня сериала Мередит Грей детства мечтала стать успешным хирургом, как и ее мама. Завершив обучение в университете, она приходит на стажировку в городскую клинику "Сиэтл Грейс". С ней интернами становятся молодые хирурги, которые вместе переживают первые смерти пациентов, неправильные диагнозы, спасение жизней и изнурительные смены. В то же время каждый медик познает историю других людей и переживает собственные драмы.

Главные роли в сериале исполнили:

Эллен Помпео

Кетриг Гейгл

Джастин Чэмберс

Сандра О

Сара Рамирес

Чандра Уилсон

Патрик Демпси

Кевин МакКидд и др.

С 2005 года на экран вышли 16 сезонов "Анатомии Грей". В каждом из них есть своя сюжетная линия, построенная вокруг главных персонажей. Кроме этого, на работу в больницу устраиваются новые врачи, которые также играют важную роль в событиях ленты. Съемки 17 сезона планировали начать в середине 2020 года, однако из-за пандемии проект пока остается приостановленным. Премьера запланирована на 2021 год.