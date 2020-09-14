Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк довгий період бореться зі страшним діагнозом гліобластома – пухлина мозку. За останньою інформацією, у знаменитості почалася ремісія. Вперше за довгий період хвороби акторка опублікувала в мережі нові світлини.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Анастасія Заворотнюк вперше за останні 5 місяців опублікувала світлини. В мережі ширилася інформація, що інстаграм зірки вели її родичі, втім тепер артистка самостійно опублікувала кадри та щемливий допис.

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Постійне лікування, хіміотерапія та важка реабілітація не дозволяли артистці повноцінно спілкуватися в мережі з прихильниками.

Акторка похвалилася подарунком молодшої дочки Міли, якій у жовтні виповниться 2 роки. Дівчинка зробила аплікацію з листя, пластиліну, а також подарувала зірковій матусі чудові малюнки.

49-річна зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк та її 49-річний чоловік фігурист Петро Чернишов нещодавно відзначили річницю весілля. Зіркове подружжя перебуває у шлюбі 12 років.

Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля. І просто найкраща творчість,

– написала у дописі Анастасія Заворотнюк.

Така публікація неабияк розчулила шанувальників. Прихильники зичили артистці швидкого одужання та вітали з сімейним святом.

"Настя, здоров’я та благополуччя вашій сім’ї", "Вітаю вас з річницею вашого весілля. Обіймаю, люблю вас дуже. Донечка у вас розумниця", "Настя, ми всі дуже чекаємо вашого одужання", "Міцного вам здоров’я і величезного кохання", "Так добре на душі стало за вас. Нарешті ви опублікували допис", – писали підписники в коментарях.

Що відомо про стосунки Заворотнюк і Чернишова

Після зйомок у комедійному серіалі "Моя прекрасна няня" акторка отримала найбільше визнання, її почали кликати на різні шоу та телепрограми, де вона й познайомилася зі своїм коханим Петром Чернишовим.

Спочатку пара приховувала стосунки, нічого не розповідала на камеру і уникала запитань журналістів. Невдовзі Петро переїхав у США, а потім в Німеччину. Тільки після того, як він знову повернувся в Росію в пари розпочалися справжні відносини.

Прозустрічавшись рік пара вирішила узаконити свої стосунки, тож 2008 року Анастасія Заворотнюк вчергове стала дружиною. У віці 47 років вона втретє стала мамою. У жовтні 2018 року на світ з'явилася дочка Міла. Для Петра Чернишова – це перша дитина.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк

Про хворобу Анастасії Заворотнюк заговорили серпні 2019 року. Саме тоді з'явилася шокуюча інформація про те, що у неї діагностували рак головного мозку. Як стверджують джерела, вона дізналася про хворобу після того, як народила дочку Мілу.

Сусіди зірки розповідали, що вона скаржилася на сильні головні болі, які неможливо було подолати медикаментозним шляхом.

Після офіційного оприлюднення діагнозу зірки, фахівці знайшли віруси, які зможуть зруйнувати злоякісні клітини. Відомо, що в знаменитості почалася ремісія, тому було прийняте рішення не застосовувати нове лікування.

Щодо новітнього методу лікування, то він полягає в тому, щоб за допомогою вірусів знищувати пухлини пацієнтів, які страждають від онкологічних хвороб. Вірус всередині організму розмножується і вбиває клітини пухлини, натомість здорові клітини виробляють інтерферон і не заражаються.