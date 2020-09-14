Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк долгий период борется со страшным диагнозом глиобластома – опухоль мозга. По последней информации, у знаменитости началась ремиссия. Впервые за долгий период болезни актриса опубликовала в сети новые фотографии.

На своей личной странице в инстаграме Анастасия Заворотнюк впервые за последние 5 месяцев опубликовала фотографии. В сети распространилась информация, что инстаграм звезды вели ее родственники, впрочем теперь артистка самостоятельно опубликовала кадры и щемящее сообщение.

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Постоянное лечение, химиотерапия и тяжелая реабилитация не позволяли артистке полноценно общаться в сети с поклонниками.

Актриса похвасталась подарком младшей дочери Милы, которой в октябре исполнится 2 года. Девочка сделала аппликацию из листьев, пластилина, а также подарила звездной маме замечательные рисунки.

49-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк и ее 49-летний муж фигурист Петр Чернышев недавно отметили годовщину свадьбы. Звездные супруги находятся в браке 12 лет.

Подарок от дочери на 12-летие свадьбы. И просто лучшее творчество,

– написала в заметке Анастасия Заворотнюк.

Такая публикация изрядно тронула поклонников. Они желали артистке скорейшего выздоровления и поздравляли с семейным праздником.

"Настя, здоровья и благополучия вашей семье", "Поздравляю вас с годовщиной вашей свадьбы. Обнимаю, люблю вас очень. Доченька у вас умница", "Настя, мы все очень ждем вашего выздоровления", "Крепкого вам здоровья я и огромного любви", "Так хорошо на душе стало за вас. Наконец вы опубликовали сообщение", – писали подписчики в комментариях.

Что известно об отношениях Заворотнюк и Чернышева

После съемок в комедийном сериале "Моя прекрасная няня" актриса получила наибольшее признание, ее начали звать на различные шоу и телепрограммы, где она и познакомилась со своим любимым Петром Чернышевым.

Сначала пара скрывала отношения, ничего не рассказывала на камеру и избегала вопросов журналистов. Вскоре Петр переехал в США, а затем в Германию. Только после того, как он снова вернулся в Россию у пары начались настоящие отношения.

Провстречавшись год, пара решила узаконить свои отношения, поэтому в 2008 году Анастасия Заворотнюк в очередной раз стала женой. В возрасте 47 лет она в третий раз стала мамой. В октябре 2018 года на свет появилась дочь Мила. Для Петра Чернышева – это первый ребенок.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

О болезни Анастасии Заворотнюк заговорили в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностировали рак головного мозга. Как утверждают источники, она узнала о болезни после того, как родила дочь Милу.

Соседи звезды рассказывали, что она жаловалась на сильные головные боли, которые невозможно было преодолеть медикаментозным путем.

После официального обнародования диагноза звезды специалисты нашли вирусы, которые смогут разрушить злокачественные клетки. Известно, что у знаменитости началась ремиссия, поэтому было принято решение не применять новое лечение.

Новейший метод лечения заключается в том, чтобы с помощью вирусов уничтожать опухоли пациентов, страдающих от онкологических заболеваний. Вирус внутри организма размножается и убивает клетки опухоли, зато здоровые клетки вырабатывают интерферон и не заражаются.