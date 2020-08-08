У Сполучених Штатах Америки з'явиться своя версія пісенного конкурсу Євробачення. Організатори планують провести перше шоу вже в 2021 році.

На офіційному сайті Євробачення з'явилася інформація, у якій йдеться про те, що під час різдвяних свят 2021 року в прямому ефірі національного телебачення вперше покажуть "Американський конкурс пісні".

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Євробачення є одним із найпопулярніших пісенних конкурсів у світі. Щороку його переглядають мільйони прихильників у різних куточках планети. Тепер виникла ідея провести змагання і у США.

Що відомо про "Американський конкурс пісні"

Організатори зазначили, що концепція шоу буде така ж, як і в Європі. Боротися за перемогу можуть солісти, дуети або гурти до шести учасників. Спершу представники 50 штатів змагатимуться між собою у прямому ефірі. Після цього найкращі потраплятимуть до півфіналу та фіналу. Грандіозний конкурс вразить поціновувачів музичного світу своїми масштабами та відкриє нові таланти.

Участь у конкурсі зможуть взяти виконавці усіх музичних жанрів. Головна умова – виконання оригінальних пісень. Учасників відбиратимуть глядачі та Американська академія конкурсу пісні, до якої увійдуть американські професіонали музичної індустрії.

Метою організації такої події є не лише заробіток, а й гуртування американців, які проживають у різних штатах, та були розділені пандемією коронавірусу, різними поглядами на важливі питання та географією.

Наразі невідомо, за якими правилами та в яких умовах відбуватиметься пісенне шоу.