В Соединенных Штатах Америки появится своя версия песенного конкурса Евровидение. Организаторы планируют провести первое шоу уже в 2021 году.

На официальном сайте Евровидения появилась информация, в которой говорится о том, что во время рождественских праздников 2021 года в прямом эфире национального телевидения впервые покажут "Американский конкурс песни".

Читайте также Евровидение-2021: конкурс состоится по новым правилам из-за пандемии коронавируса

Евровидение является одним из самых популярных песенных конкурсов в мире. Каждый год его просматривают миллионы поклонников в разных уголках планеты. Теперь возникла идея провести соревнования и в США.

Что известно об "американском конкурсе песни"

Организаторы отметили, что концепция шоу будет такая же, как и в Европе. Бороться за победу могут солисты, дуэты или группы до шести участников. Сначала представители 50 штатов будут соревноваться между собой в прямом эфире. После этого лучшие попадут в полуфинал и финал. Грандиозный конкурс поразит ценителей музыкального мира своими масштабами и откроет новые таланты.

Участие в конкурсе смогут принять исполнители всех музыкальных жанров. Главное условие – исполнение оригинальных песен. Участников будут отбирать зрители и Американская академия конкурса песни, в которую войдут американские профессионалы музыкальной индустрии.

Целью организации такого события является не только заработок, но и сплочение американцев, проживающих в разных штатах, и были разделены пандемией коронавируса, разными взглядами на важные вопросы и географией.

Пока неизвестно, по каким правилам и в каких условиях будет происходить песенное шоу.