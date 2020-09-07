Голлівудська актриса Ана де Армас, яка є дівчиною Бена Аффлека, отримала нову роль. Знаменитість перевтілилась у Мерилін Монро та вразила схожістю з кінодівою на перших кадрах стрічки.

Ана де Армас в образі Мерилін Монро

Вже кілька десятиліть голлівудська красуня Мерилін Монро стає натхненням для режисерів. Її образ залюбки показують на телеекранах, а чимало актрис мріють перевтілитись у легендарну білявку. Наразі Netflix знімає новий фільм про Мерилін Монро, кадри з якого вже з'явились у мережі.

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Згідно з фото, роль секс-символу Голлівуду отримала кубинська красуня Ана де Армас. Завдяки гримерам акторка стала справжньою копією Мерилін Монро, чим приголомшила мережу.



Ана де Армас в образі Мерилін Монро / Фото Netflix



Актриса Ана де Армас приголомшила перевтіленням / Фото Netflix

Що відомо про новий фільм "Білявка"

Стрічка "Білявка" розкаже про життя однієї з найвідоміших представниць Голлівуду Мерилін Монро, яка навіть після смерті залишається іконою стилю та кінодівою. Сценарій заснували за однойменним романом письменниці Джойс Керол Оутс.

Байопік не буде документальним, а відтак у ролі культової білявки постане неперевершена Ана де Армас. Саме ця красуня допоможе відкрити глядачам нову історію Мерилін Монро та покаже біографічні факти з життя кінодіви, її непростий шлях до успіху, розлучення та бурхливі вечірки.

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На проби запрошували також Джессіку Честейн і Наомі Воттс, однак саме Ана де Армас переконала режисерів, що найкраще зіграє актрису.

І вона не обманула: як кольорові, так і чорно-білі кадри зі зйомкок просто заворожують, адже дівчина Бена Аффлека стала копією Мерилін Монро.



Зйомки фільму "Білявка" / Фото Hola!



Кадри зі знімального майданчика фільму про Мерилін Монро / Фото Hola!