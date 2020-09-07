Голливудская актриса Ана де Армас, девушка Бена Аффлека получила новую роль. Знаменитость перевоплотилась в Мэрилин Монро и поразила сходством с кинодивой на первых кадрах ленты.

Ана де Армас в образе Мэрилин Монро

Уже несколько десятилетий голливудская красавица Мэрилин Монро становится вдохновением для режиссеров. Ее образ охотно показывают на телеэкранах, а многие актрисы мечтают перевоплотиться в легендарную блондинку. Сейчас Netflix снимает новый фильм о Мэрилин Монро, кадры из которого уже появились в сети.

Интересно В стиле сексуальной Мэрилин Монро: какие звезды примерили горячие образы кинодивы

Согласно фото, роль секс-символа Голливуда получила кубинская красавица Ана де Армас. Благодаря гримерам актриса стала настоящей копией Мэрилин Монро, чем ошеломила сеть.

Ана де Армас в образе Мэрилин Монро / Фото Netflix

Актриса Ана де Армас ошеломила перевоплощением / Фото Netflix

Что известно о новом фильме "Блондинка"

Лента "Блондинка" расскажет о жизни одной из самых известных представительниц Голливуда Мэрилин Монро, которая даже после смерти остается иконой стиля и кинодивой. Сценарий основали по одноименному роману писательницы Джойс Кэрол Оутс.

Байопик не будет документальным, а в роли культовой блондинки появится непревзойденная Ана де Армас. Именно эта красавица поможет открыть зрителям новую историю Мэрилин Монро и покажет биографические факты из жизни кинодивы, ее непростой путь к успеху, развод и бурные вечеринки.

Смотрите также Как Мэрилин Монро готовилась к съемкам: сеть покорило архивное фото звезды

На пробы приглашали также Джессику Честейн и Наоми Уоттс, однако именно Ана де Армас убедила режиссеров, что лучше сыграет актрису.

И она не обманула: как цветные, так и черно-белые кадры со съемок просто завораживают, ведь девушка Бена Аффлека стала копией Мэрилин Монро.

Съемки фильма "Блондинка" / Фото Hola!

Кадры со съемочной площадки фильма о Мэрилин Монро / Фото Hola!