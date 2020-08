Британська кіноактриса Джессі Кейв, якій зараз 33 роки, і у сазі про Гаррі Поттера вона зіграла Лаванду Браун, в новому інтерв'ю вона розповіла, що стала жертвою насильства у 14 років. Дівчинка постраждала від дій її тренера з тенісу.

На ютуб-каналі в подкасті We Can not Talk About That Right Now жінка розповіла про ситуацію, яку вона досі не може забути. У 14-річному віці дівчинка займалась тенісом та повністю довіряла своєму тренеру, поки він не скористався нею. Після інциденту чоловік потрапив до в'язниці.

До слова Джоан Роулінг зізналася, що пережила сексуальне насильство

"Я вважаю, що зґвалтування в 14 – це дуже погано. Коли це зробив твій тренер з тенісу, якому ти довіряєш, який користується своєю владою... Мене використали, а він у результаті потрапив до в'язниці", – поділилася Джессі Кейв.

Такий випадок великою мірою вплинув на неї у майбутньому. Хоч вона вважає, що їй пощастило набагато більше ніж іншим дівчатам, адже це не знищило її, все ж на відновлення психологічного стану у неї пішло чимало часу.

Багато часу пішло на те, щоб відновитися. І мій сексуальний досвід, і розвиток сексуального життя – все пішло зовсім іншим шляхом. Я все ще відчуваю наслідки того часу. Я це усвідомлюю тільки 18 років по тому,

– додала зірка "Гаррі Поттера".

Варто додати, що Джессі Кейв зараз перебуває у шлюбі зі стендап-коміком Альфі Брауном і має двох дітей – сина Донні і доньку Марго. Наразі жінка очікує на появу третьої дитини. У фільмах про "Гаррі Поттера" вона знімалась у 2009-2011 роках. Тоді їй було близько 20-ти років.



Джессі Кейв в ролі Лаванди Браун у "Гаррі Поттері" / Фото harrypotter.fandom.com