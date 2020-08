Британская киноактриса Джесси Кейв, которой сейчас 33 года, а в саге о Гарри Поттере она сыграла Лаванду Браун, в новом интервью она рассказала, что стала жертвой насилия в 14 лет. Девочка пострадала от действий ее тренера по теннису.

На ютуб-канале в подкасте We Can not Talk About That Right Now женщина рассказала о ситуации, которую она до сих пор не может забыть. В 14-летнем возрасте девочка занималась теннисом и полностью доверяла своему тренеру, пока он не воспользовался ею. После инцидента мужчина попал в тюрьму.

К слову Джоан Роулинг призналась, что пережила сексуальное насилие

"Я считаю, что изнасилование в 14 – это очень плохо. Когда это сделал твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью... Меня использовали, а он в итоге попал в тюрьму", – поделилась Джесси Кейв.

Такой случай в большой степени повлиял на нее в будущем. Хоть она считает, что ей повезло гораздо больше чем другим девушкам, ведь это не уничтожило ее, все же на восстановление психологического состояния у нее ушло немало времени.

Много времени ушло на то, чтобы восстановиться. И мой сексуальный опыт, и развитие сексуальной жизни – все пошло совсем другим путем. Я все еще чувствую последствия того времени. Я это осознаю только 18 лет спустя,

– добавила звезда "Гарри Поттера".

Стоит добавить, что Джесси Кейв сейчас состоит в браке со стендап-комиком Альфи Брауном и имеет двоих детей – сына Донни и дочь Марго. Сейчас женщина ожидает появление третьего ребенка. В фильмах о "Гарри Поттере" она снималась в 2009-2011 годах. Тогда ей было около 20-ти лет.



Джесси Кейв в роли Лаванды Браун в "Гарри Поттере" / Фото harrypotter.fandom.com