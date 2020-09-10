Американська комедійна актриса Емі Шумер поділилась зі своїми фанатами, що нещодавно дізналась про захворювання, яке передається через укус кліща – хвороба Лайма. Жінка досі не знає, коли вона нею інфікувалась, проте зараз проходить терапію.

У своєму інстаграмі 39-річна Емі Шумер залишила дитяче фото, на якому ловить рибу, і додала, що дізналась про захворювання, яким також хворіє Белла, Йоланда і Анвар Хадіди, Авріл Лавінь, Джастін Бібер та Алек Болдвін.

Варто знати Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках

Що таке хвороба Лайма? Це інфекційне захворювання з ураженням шкіри, нервової і серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Хвороба Лайма може закінчитися летальним результатом або інвалідністю. Зазвичай, люди заражаються хворобою через укуси кліщів.

"У кого-небудь була діагностована хвороба Лайма цього літа? У мене – це захворювання, і я приймаю спеціальну терапію. Можливо, ця хвороба у мене вже багато років. Що порадите? Чи можна поєднувати прийом ліків з парою келихів вина? Я знаю тільки, що мені потрібно триматися подалі від сонця. Будь ласка, розкажіть, як це протікало у вас. Я лише хочу сказати, що відчуваю себе добре і рада боротися з хворобою", – поділилась життєрадісна Емі.

Варто додати, що колись всесвітньо відома модель Белла Хадід розповідала, що з 14 років має хворобу Лайма і зі симптомів у неї часто відбувається зміна настрою, є болі у суглобах, підвищене потовиділення, нудота, важке дихання, безсоння, головні болі, занепокоєння і сплутаність свідомості. Загалом хвороба Лайма особливо поширена в Західній Європі і Північній Америці, а лікують її зазвичай антибіотиками.