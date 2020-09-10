Американская комедийная актриса Эми Шумер поделилась со своими фанатами, что недавно узнала о заболевании, которое передается через укус клеща – болезнь Лайма. Женщина до сих пор не знает, когда она ею инфицировалась, однако сейчас проходит терапию.

В своем инстаграме 39-летняя Эми Шумер оставила детское фото, на котором ловит рыбу, и добавила, что узнала о заболевании, которым также болеет Белла, Йоланда и Анвар Хадид, Аврил Лавин, Джастин Бибер и Алек Болдуин.

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Что такое болезнь Лайма?

Это инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью. Обычно, люди заражаются болезнью через укусы клещей.

"У кого-нибудь была диагностирована болезнь Лайма этим летом? У меня – это заболевание, и я принимаю специальную терапию. Возможно, эта болезнь у меня уже много лет. Что посоветуете? Можно ли сочетать прием лекарств с парой бокалов вина? Я знаю только, что мне нужно держаться подальше от солнца. пожалуйста, расскажите, как это протекало у вас. Я только хочу сказать, что чувствую себя хорошо и рада бороться с болезнью", – поделилась жизнерадостная Эми.

Стоит добавить, что когда-то всемирно известная модель Белла Хадид рассказывала, что с 14 лет имеет болезнь Лайма и с симптомов у нее часто происходит смена настроения, есть боли в суставах, повышенное потоотделение, тошнота, затрудненное дыхание, бессонница, головные боли, беспокойство и спутанность сознания. В общем болезнь Лайма особенно распространена в Западной Европе и Северной Америке, а лечат ее обычно антибиотиками.