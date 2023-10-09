Яке сьогодні, 9 жовтня, свято – що не можна робити сьогодні: все про цей день

9 жовтня християни вшановують пам'ять апостола Якова Алфєєва. В Україні святкують День рієлтора. Що не можна робити сьогодні та хто в цей день святкує іменини – читайте далі.

9 жовтня віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфєєва, пише 24 Канал. Він був братом апостола та євангеліста Матвія та одним з найвідданіших учнів Ісуса Христа.

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Про апостола Якова залишилося дуже мало інформації. Відомо, що після воскресіння Христа він проповідував у Юдеї, Сирії, Греції. Вважають, що апостол заснував апостольську катедру в Туреччині. Яков загинув за віру, його розіп'яли на хресті.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено вживати алкогольні напої.

Не можна сваритися з близькими.

Вважалося, що сьогодні не можна рубати дрова.

Краще не починати нових справ.

Прикмети на 9 жовтня

Сьогодні впав дощ зі снігом – з січня до лютого тричі станеться сильна відлига.

У цей день сонячно і тепло – липень буде дощовим і холодним.

Пішов перший сніг – починається зима.

Листя з вишні ще не впало – до зими далеко.

9 жовтня святкують Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян.

День в Україні та світі

День рієлтора. У 1999 році відбувся Перший всеукраїнський з'їзд рієлторів – там і заснували професійне свято, а вже наступного року його затвердили офіційно. Професія рієлтора передбачає роботу з нерухомістю та посередництво при угодах купівлі-продажу.

Всесвітній день пошти. Цього дня 1874 року утворився Всесвітній поштовий союз, куди увійшло 22 країни (зараз там 192 країни). Вже у 1969 році союз вирішив щороку відзначати День пошти.