9 октября верующие чтят память апостола Иакова Алфеева, пишет 24 Канал. Он был братом апостола и евангелиста Матфея и одним из самых преданных учеников Иисуса Христа.
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Про апостола Иакова осталось очень мало информации. Понятно, что после воскресения Христа он проповедовал в Иудее, Сирии, Греции. Считается, что апостол основал апостольскую кафедру в Турции. Иаков погиб за веру, его распяли на кресте.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Нельзя ссориться с близкими.
- Считалось, что сейчас нельзя рубить дрова.
- Лучше не начинать новых дел.
Приметы на 9 октября
- Сегодня упал дождь со снегом – с января по февраль трижды произойдет сильная оттепель.
- В этот день солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.
- Пошел первый снег – начинается зима.
- Листья с вишни еще не упали – до зимы далеко.
День в Украине и мире
День риелтора. В 1999 году состоялся Первый всеукраинский съезд риелторов – там и основали профессиональный праздник, а уже в следующем году он был утвержден официально. Профессия риелтора предполагает работу с недвижимостью и посредничество при сделках купли-продажи.
Всемирный день почты. В этот день 1874 образовался Всемирный почтовый союз, куда вошло 22 страны (сейчас там 192 страны). Уже в 1969 году союз решил каждый год отмечать День почты.