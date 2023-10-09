9 октября верующие чтят память апостола Иакова Алфеева, пишет 24 Канал. Он был братом апостола и евангелиста Матфея и одним из самых преданных учеников Иисуса Христа.

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Про апостола Иакова осталось очень мало информации. Понятно, что после воскресения Христа он проповедовал в Иудее, Сирии, Греции. Считается, что апостол основал апостольскую кафедру в Турции. Иаков погиб за веру, его распяли на кресте.

Именины 9 октября празднуют Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено употреблять алкогольные напитки.

Нельзя ссориться с близкими.

Считалось, что сейчас нельзя рубить дрова.

Лучше не начинать новых дел.

Приметы на 9 октября

Сегодня упал дождь со снегом – с января по февраль трижды произойдет сильная оттепель.

В этот день солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.

Пошел первый снег – начинается зима.

Листья с вишни еще не упали – до зимы далеко.

День в Украине и мире

День риелтора. В 1999 году состоялся Первый всеукраинский съезд риелторов – там и основали профессиональный праздник, а уже в следующем году он был утвержден официально. Профессия риелтора предполагает работу с недвижимостью и посредничество при сделках купли-продажи.

Всемирный день почты. В этот день 1874 образовался Всемирный почтовый союз, куда вошло 22 страны (сейчас там 192 страны). Уже в 1969 году союз решил каждый год отмечать День почты.