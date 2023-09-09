9 вересня християни вшановують святе подружжя – Іоакима й Анну. Про батьків Пресвятої Богородиці церква згадує одразу після свята її Різдва, пише 24 Канал.

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Іоаким та Анна були благочестивим подружжям, але не мали дітей. Тоді вважали, що їх покарав Бог. Іоаким вирішив через це піти в пустелю, де відмолював гріхи. На 40 день посту йому з'явився ангел, який сповістив, що вони стануть батьками. У них народилась донька, яку назвали Марією.

Іменини 9 вересня святкують Яким, Олександр, Алексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено конфліктувати та пліткувати.

Не можна відмовляти гостям.

Сьогодні краще не вживати алкоголь.

Не можна брати гроші у борг.

Прикмети на 9 вересня

Горобина вродила добре – до дощової осені, морозної зими.

Верба скинула листя – зима буде ранньою.

Листя з вишні не опало – до теплої погоди.

З'явилися комарі – зима не буде холодною.



День українського кіно / Фото Unsplash ​

День в Україні та світі

День українського кіно. Це свято для всіх працівників кінематографа щороку відзначають у другу суботу вересня. В Україні перший кіносеанс пройшов у 1896 році.

День тестувальника. Це професійне свято тестувальників. У цей день у комп'ютері вперше виникла помилка – комаха залетіла в реле. Помилку зафіксували, як перший раз, коли виявили комаху – bug. Відтоді помилки називають "багами".

Міжнародний день краси. У цей день заведено проводити різноманітні конкурси краси та згадувати про б'юті-індустрію. Але варто пам'ятати, що краса – соціальний конструкт, кожна людина у світі є красивою.