Коли пара разом уже дев'ять років, їй зазвичай хочеться дізнатися більше про цю дату. У народі цю річницю називають фаянсовою або ромашковою. Фаян символізує затишний дім і теплий сімейний побут, пише ukr.media. Водночас ромашка нагадує про ніжність, романтику та щиру закоханість, яка продовжує квітнути навіть через роки спільного життя.

Теж цікаво Чи правда, що жовті квіти приносять розлуку й біду: це важливо знати

Які традиції на 9 років шлюбу?

Розуміючи значення цієї дати, закохані часто прагнуть відновити традиції на 9 років шлюбу. Одним з найвідоміших звичаїв є символічне розбиття старого глиняного чи фаянсового посуду.

Наші предки вірили, що саме це допоможе парі відпустити минулі образи та очистити простір для чогось нового.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як відзначити 9 років весілля?

Після цього ритуалу зазвичай починається безпосереднє відзначення 9 років шлюбу. Його формат переважно залежить лише від настрою подружжя. Як зауважує сайт "Українські традиції", можна влаштувати затишне святкування 9 років весілля вдома, запросити найближчих друзів або просто зібратися за сімейною вечерею.

Якщо ж вам хочеться змінити атмосферу, то чудовим рішенням стане романтична подорож на вихідні, яка дозволить відпочити від щоденних турбот і побути тільки вдвох.

Друзі та родичі теж нерідко долучаються до свята. Вони часто шукають особливі цитати до 9 річниці шлюбу, щоб підписати листівку, або просто надсилають парі красиві привітання і картинки на телефон, щоб підняти настрій з самого ранку.

Що подарувати на 9 років весілля?

Окреме питання – вибір подарунків на 9 років весілля. Гості зазвичай купують корисні та красиві речі, які точно стануть у пригоді в побуті.

Найчастіше дарують новий чайний чи кавовий сервіз, оригінальні керамічні тарілки, салатниці або стильний декор для кімнати.

Чоловік та дружина також можуть обмінятися символічними презентами. Наприклад, подарувати одне одному букет білих ромашок або гарну чашку.

Головне, щоб подарунок нагадував про тепло родинного вогнища та щирі почуття, які пара береже щодня.