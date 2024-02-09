Також сьогодні відзначається Міжнародний день стоматолога і Міжнародний день піци. Детальніше розповість 24 Канал.

Важливо Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

День пам'яті преподобного Панкратія, затворника Києво-Печерського

Якось, коли Син Божий прийшов до своїх учнів, один з апостолів вирішив охрестити батьків Панкратія. Згодом чоловік і жінка померли. Після їх смерті преподобний відправився жити до печери. Там чоловік багато працював та постійно молився.

Крім того, Панкратій зблизився з апостолами Павлом і Петром, які потім зробили його єпископом міста Тавроменія. Преподобний розповідав людям про віру в Ісуса Христа та розпочав будівництво храму, де з часом відбувалися богослужіння. Так люди нарешті перейшли в християнство. Однак згодом Панкратія вбили відступники.

Що не можна робити

Не можна засипати дівчат компліментами, інакше вони втратять свою вроду.

Не варто перехвалювати дітей, бо потім вони будуть лінуватися.

Заборонено підіймати речі з землі, якщо не хочете притягнути у дім негатив.

Народні прикмети

Якщо надворі буде холодно, то в березні чекайте на теплу погоду.

Відлига – до суворих морозів.

Якщо свині поводитимуться неспокійно, то найближчим часом тепла не буде.

Холодна погода – до снігопадів.

Що ще відзначають

Щороку 9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога. Україна приєдналася до святкування у 1993 році. Цей день присвячують Святій Аполлонії, яка померла 9 лютого 249 року. Через віру в Ісуса Христа вона зазнала катувань. Зокрема, мучениці виривали зуби, а згодом жінка загинула у вогні.

Також сьогодні – Міжнародний день піци. Маргарита, яка вважається однією із найпопулярніших піц, була створена 200 років тому італійцем Рафаелем Еспозіто. Особливо страва полюбилася людям після Другої світової війни.