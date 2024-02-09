Також сьогодні відзначається Міжнародний день стоматолога і Міжнародний день піци. Детальніше розповість 24 Канал.
Важливо Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні
День пам'яті преподобного Панкратія, затворника Києво-Печерського
Якось, коли Син Божий прийшов до своїх учнів, один з апостолів вирішив охрестити батьків Панкратія. Згодом чоловік і жінка померли. Після їх смерті преподобний відправився жити до печери. Там чоловік багато працював та постійно молився.
Крім того, Панкратій зблизився з апостолами Павлом і Петром, які потім зробили його єпископом міста Тавроменія. Преподобний розповідав людям про віру в Ісуса Христа та розпочав будівництво храму, де з часом відбувалися богослужіння. Так люди нарешті перейшли в християнство. Однак згодом Панкратія вбили відступники.
Що не можна робити
- Не можна засипати дівчат компліментами, інакше вони втратять свою вроду.
- Не варто перехвалювати дітей, бо потім вони будуть лінуватися.
- Заборонено підіймати речі з землі, якщо не хочете притягнути у дім негатив.
Народні прикмети
- Якщо надворі буде холодно, то в березні чекайте на теплу погоду.
- Відлига – до суворих морозів.
- Якщо свині поводитимуться неспокійно, то найближчим часом тепла не буде.
- Холодна погода – до снігопадів.
Що ще відзначають
Щороку 9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога. Україна приєдналася до святкування у 1993 році. Цей день присвячують Святій Аполлонії, яка померла 9 лютого 249 року. Через віру в Ісуса Христа вона зазнала катувань. Зокрема, мучениці виривали зуби, а згодом жінка загинула у вогні.
Також сьогодні – Міжнародний день піци. Маргарита, яка вважається однією із найпопулярніших піц, була створена 200 років тому італійцем Рафаелем Еспозіто. Особливо страва полюбилася людям після Другої світової війни.