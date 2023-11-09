Матрона Константинопольська народилася у Східній Римській імперії близько 392 року у місті Пергія Памфлійська. Жінка була християнською подвижницею. Більше про те, хто вона така, та що не можна робити 9 листопада – розкаже 24 Канал.

Корисно Кого вітати з Днем ангела у листопаді 2023 року

Хто така Матрона Константинопольська

Матрону віддали заміж за багатого чоловіка, на ім'я Дометіан. Коли у них народилася дочка, сім'я переїхала до Константинополя.

У 25 років дівчина постійно ходила у храм, де відмолювала свої гріхи. Одного разу вона познайомилася з благочестивими старицями Євгенією та Сусанною. Матрона вирішила віддати їм доньку на виховання, бо перед тим бачила віщий сон. А сама пішла у монастир Вассіана. Щоб монахи не дізналися, що серед них є жінка, християнська подвижниця назвалася євнухом Вавилою.

Однак згодом преподобний Вассіан побачив уві сні, що насправді Вавила – це жінка. А коли покликав Матрону на розмову, вона розповіла про переслідування чоловіка. Преподобний вирішив відправити Матрону до жіночого монастиря у місто Ємес, де згодом вона стала настоятелькою.

Коли чоловік Матрони Константинопольскої Дометіан про це дізнався, то почав розшукувати дружину. Жінці довелося ховатись у Єрусалимі, на горі Сінай, в Бериті в язичницькому храмі. Померла преподобна Матрона близько 492 року.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися з рідними та друзями.

Не можна віддавати іншим людям свій старий одяг, особливо невипраний.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети на 9 листопада

Якщо сьогодні піде дощ, то наступного року буде хороший врожай пшениці.

Якщо дерева вкриті інеєм – скоро прийдуть сильні морози.

Якщо почнеться снігопад – негода затягнеться надовго.

Туман означає, що скоро прийде відлига.

Якщо вранці буде іній, не чекайте врожаю вівса.

Ранковий іній / Фото Canva

День в Україні та світі

9 листопада в Україні відзначають Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Свято започаткував колишній Президент України Леонід Кучма, видавши Указ 21 березня 2000 року. Тоді обрали дату – 23 березня, проте у 2013 році змінили на 9 листопада.

Щорічно 9 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Його започаткували у пам'ять про перший напад німецьких нацистів на євреїв. Масова акція насильства, яка згодом отримала назву "Кришталева ніч", відбувалася 9 листопада 1938 року.