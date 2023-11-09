Матрона Константинопольская родилась в Восточной Римской империи около 392 года в городе Пергия Памфлийска. Женщина была христианской подвижницей. Больше о том, кто она такая и что нельзя делать 9 ноября – расскажет 24 Канал.

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Кто такая Матрона Константинопольская

Матрону отдали замуж за богатого мужчину по имени Дометиан. Когда у них родилась дочь, семья переехала в Константинополь.

В 25 лет девушка постоянно ходила в храм, где отмаливала свои грехи. Однажды она познакомилась с благочестивыми старицами Евгенией и Сусанной. Матрона решила отдать им дочь на воспитание, потому что перед тем видела вещий сон. А сама ушла в монастырь Вассиана. Чтобы монахи не узнали, что среди них женщина, христианская подвижница назвалась евнухом Вавилой.

Однако впоследствии преподобный Вассиан увидел во сне, что на самом деле Вавила – это женщина. А когда позвал Матрону на разговор, она рассказала о преследовании мужа. Преподобный решил отправить Матрону в женский монастырь в город Емес, где впоследствии она стала настоятельницей.

Когда муж Матроны Константинопольской Дометиан об этом узнал, то стал разыскивать жену. Женщине пришлось прятаться в Иерусалиме, на горе Синай, в Берите в языческом храме. Умерла преподобная Матрона около 492 года.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться с родными и друзьями.

Нельзя отдавать другим людям свою старую одежду, особенно нестиранную.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы на 9 ноября

Если сегодня пойдет дождь, то в следующем году будет хороший урожай пшеницы.

Если деревья покрыты инеем – скоро придут сильные морозы.

Если начнется снегопад – непогода затянется надолго.

Туман означает, что скоро придет оттепель.

Если утром будет иней, не ждите урожая овса.

Утро иней / Фото Canva

День в Украине и мире

9 ноября в Украине отмечают Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Празднику положил начало бывшый Президент Украины Леонид Кучма, издав Указ 21 марта 2000 года. Тогда выбрали дату – 23 марта, однако в 2013 году сменили на 9 ноября.

Ежегодно 9 ноября в мире отмечают Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Его основали в память о первом нападении немецких нацистов на евреев. Массовая акция насилия, которая впоследствии получила название "Хрустальная ночь", проходила 9 ноября 1938 года.