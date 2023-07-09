Яке церковне свято 9 липня – що не можна робити сьогодні

9 липня християни вшановують пам'ять Давида Солунського. В Україні сьогодні святкують День рибалки. Що не можна робити сьогодні дивіться далі.

9 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Давида, пише 24 Канал. Спершу він жив у монастирі, а згодом переселився у курінь поблизу Солуні, де прожив близько 70 років.

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Давид Солунський весь час дотримувався суворого посту та багато молився. До нього приходили за порадами та зціленням – він отримав дар чудотворення.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна відмовляти в допомозі.

Сьогодні не можна лаятися.

Цей день вважався невдалим для вінчання та сватання.

Не можна просити грошей у борг.

Прикмети на 9 липня

Якщо трава суха вранці – ввечері впаде дощ.

Росте багато суниці – чекайте суворої зими.

Тривала посуха – значить грибів не буде до осені.

Багато роси вранці – вродять огірки.

Сьогодні впав дощ – ще 40 днів буде негода.

9 липня святкують Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон.

День в Україні та світі

День рибалки. Це професійне свято виникло ще у 1995 році, щоб віддати шану робітникам рибальської сфери та їхньому вкладу у цю сферу.

Міжнародний день знищення стрілецької зброї. Дату заснувала ООН у 2001 році після конфліктів у країнах Європи. Там спостерігалась велика кількість зброї, що перевищувала необхідну. Цей день має нагадувати про надмірну небезпеку та незахищеність у мирних країнах.