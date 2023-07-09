Яке церковне свято 9 липня – що не можна робити сьогодні
9 липня християни вшановують пам'ять Давида Солунського. В Україні сьогодні святкують День рибалки. Що не можна робити сьогодні дивіться далі.
9 липня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Давида, пише 24 Канал. Спершу він жив у монастирі, а згодом переселився у курінь поблизу Солуні, де прожив близько 70 років.
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Давид Солунський весь час дотримувався суворого посту та багато молився. До нього приходили за порадами та зціленням – він отримав дар чудотворення.День ангела 9 липня святкують Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна відмовляти в допомозі.
- Сьогодні не можна лаятися.
- Цей день вважався невдалим для вінчання та сватання.
- Не можна просити грошей у борг.
Прикмети на 9 липня
- Якщо трава суха вранці – ввечері впаде дощ.
- Росте багато суниці – чекайте суворої зими.
- Тривала посуха – значить грибів не буде до осені.
- Багато роси вранці – вродять огірки.
- Сьогодні впав дощ – ще 40 днів буде негода.
День в Україні та світі
День рибалки. Це професійне свято виникло ще у 1995 році, щоб віддати шану робітникам рибальської сфери та їхньому вкладу у цю сферу.
Міжнародний день знищення стрілецької зброї. Дату заснувала ООН у 2001 році після конфліктів у країнах Європи. Там спостерігалась велика кількість зброї, що перевищувала необхідну. Цей день має нагадувати про надмірну небезпеку та незахищеність у мирних країнах.