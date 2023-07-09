9 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Давида, пишет 24 Канал. Сначала он жил в монастыре, а затем переселился в шалаш близ Солуни, где прожил около 70 лет.

Смотрите также Как называются авторы казацких летописей: 3 громких имена

Давид Солунский все время соблюдал строгий пост и много молился. К нему приходили за советами и исцелением – он получил дар чудотворения.

День ангела 9 июля празднуют Георгий, Давид, Иоанн, Павел, Тихон.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя отказывать в помощи.

Сегодня нельзя ругаться.

Этот день считался неудачным для венчания и сватовства.

Нельзя просить денег взаймы.

Приметы на 9 июля

Если трава сухая утром – вечером упадет дождь.

Растет много земляники – ждите суровой зимы.

Длительная засуха – значит, грибов не будет до осени.

Многие росы утром – уродят огурцы.

Сегодня упал дождь – еще 40 дней будет ненастье.

День в Украине и мире

День рыбака. Этот профессиональный праздник возник еще в 1995 году, чтобы воздать честь рабочим рыболовной сферы и их вкладу в эту сферу.

Международный день уничтожения стрелкового оружия. Дата была учреждена ООН в 2001 году после конфликтов в странах Европы. Там наблюдалось большое количество оружия, которое превышало необходимое. Этот день должен напоминать о чрезмерной опасности и незащищенности в мирных странах.