9 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Давида, пишет 24 Канал. Сначала он жил в монастыре, а затем переселился в шалаш близ Солуни, где прожил около 70 лет.
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Давид Солунский все время соблюдал строгий пост и много молился. К нему приходили за советами и исцелением – он получил дар чудотворения.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя отказывать в помощи.
- Сегодня нельзя ругаться.
- Этот день считался неудачным для венчания и сватовства.
- Нельзя просить денег взаймы.
Приметы на 9 июля
- Если трава сухая утром – вечером упадет дождь.
- Растет много земляники – ждите суровой зимы.
- Длительная засуха – значит, грибов не будет до осени.
- Многие росы утром – уродят огурцы.
- Сегодня упал дождь – еще 40 дней будет ненастье.
День в Украине и мире
День рыбака. Этот профессиональный праздник возник еще в 1995 году, чтобы воздать честь рабочим рыболовной сферы и их вкладу в эту сферу.
Международный день уничтожения стрелкового оружия. Дата была учреждена ООН в 2001 году после конфликтов в странах Европы. Там наблюдалось большое количество оружия, которое превышало необходимое. Этот день должен напоминать о чрезмерной опасности и незащищенности в мирных странах.