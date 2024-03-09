Наші предки у цей день пекли булочки, які мали вигляд жайворонків. За традицією, їх потрібно було зробити 40 штук, а потім роздати родичам, друзям та сусідам. А які ж заборони існують, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті 40 мучеників Севастійських

Сорок мучеників народилися у Каппадокії та служили в Блискавичному легіоні. Їхнім командиром тоді був Агрікол. Одного разу чоловік наказав, щоб воїни принесли жертву язичницьким богам, однак вони не збиралися цього робити. Тому мучеників жорстоко покарали: кинули роздягненими у крижане озеро.

Згодом відступники побачили, що воїни зовсім не змерзли, а, навпаки, зігрілися. На чоловіків знову чекали тортури. Спершу їх сильно побили, кинули у вогонь, а кісток потім позбулися: віднесли до річки.

Що не можна робити

  • Краще відмовитися від важкої фізичної праці.
  • Заборонено займатися деякими хатніми справами: шити, прати, робити ремонт, прибирати.
  • Не можна позичати гроші.
  • Не варто конфліктувати та лихословити.

Народні прикмети

  • Якщо прилетять ластівки, то цього року буде хороший врожай.
  • Якщо ясно світитиме сонце, то чекайте на гарну погоду.
  • Теплий вітер – до холодного літа.
  • Якщо почуєте спів синиці, то скоро прийде потепління.

Що ще відзначають

Традиційно 9 березня в Україні відзначається День народження Тараса Григоровича Шевченка, українського поета та художника, чиї твори не втрачають актуальності крізь століття. Його збірка поезій "Кобзар" зробила великий внесок у розвиток української літератури.

Також на 9 березня припадає щорічне свято – Міжнародний день ді-джея. Його запровадили у 2002 році. Сьогоднішній день присвячують благодійності. Зокрема, збирають кошти на допомогу дітям.