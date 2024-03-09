Наші предки у цей день пекли булочки, які мали вигляд жайворонків. За традицією, їх потрібно було зробити 40 штук, а потім роздати родичам, друзям та сусідам. А які ж заборони існують, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті 40 мучеників Севастійських

Сорок мучеників народилися у Каппадокії та служили в Блискавичному легіоні. Їхнім командиром тоді був Агрікол. Одного разу чоловік наказав, щоб воїни принесли жертву язичницьким богам, однак вони не збиралися цього робити. Тому мучеників жорстоко покарали: кинули роздягненими у крижане озеро.

Згодом відступники побачили, що воїни зовсім не змерзли, а, навпаки, зігрілися. На чоловіків знову чекали тортури. Спершу їх сильно побили, кинули у вогонь, а кісток потім позбулися: віднесли до річки.

Що не можна робити

Краще відмовитися від важкої фізичної праці.

Заборонено займатися деякими хатніми справами: шити, прати, робити ремонт, прибирати.

Не можна позичати гроші.

Не варто конфліктувати та лихословити.

Народні прикмети

Якщо прилетять ластівки, то цього року буде хороший врожай.

Якщо ясно світитиме сонце, то чекайте на гарну погоду.

Теплий вітер – до холодного літа.

Якщо почуєте спів синиці, то скоро прийде потепління.

Що ще відзначають

Традиційно 9 березня в Україні відзначається День народження Тараса Григоровича Шевченка, українського поета та художника, чиї твори не втрачають актуальності крізь століття. Його збірка поезій "Кобзар" зробила великий внесок у розвиток української літератури.

Також на 9 березня припадає щорічне свято – Міжнародний день ді-джея. Його запровадили у 2002 році. Сьогоднішній день присвячують благодійності. Зокрема, збирають кошти на допомогу дітям.