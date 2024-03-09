Наши предки в этот день пекли булочки, которые имели вид жаворонков. По традиции, их нужно было сделать 40 штук, а потом раздать родственникам, друзьям и соседям. А какие же запреты существуют, расскажет LifeStyle 24.

Уже совсем скоро Когда в Украине будут отмечать Масленицу в 2024 году: имеет ли праздник российские корни

День памяти 40 мучеников Севастийских

Сорок мучеников родились в Каппадокии и служили в Молниеносном легионе. Их командиром тогда был Агрикол. Однажды мужчина приказал, чтобы воины принесли жертву языческим богам, однако они не собирались этого делать. Поэтому мучеников жестоко наказали: бросили раздетыми в ледяное озеро.

Впоследствии отступники увидели, что воины совсем не замерзли, а, наоборот, согрелись. Мужчин снова ждали пытки. Сначала их сильно избили, бросили в огонь, а от костей потом избавились: отнесли к реке.

Что нельзя делать

Лучше отказаться от тяжелого физического труда.

Запрещено заниматься некоторыми домашними делами: шить, стирать, делать ремонт, убирать.

Нельзя одалживать деньги.

Не стоит конфликтовать и сквернословить.

Народные приметы

Если прилетят ласточки, то в этом году будет хороший урожай.

Если будет ясно светить солнце, то ждите хорошую погоду.

Теплый ветер – к холодному лету.

Если услышите пение синицы, то скоро придет потепление.

Что еще отмечают

Традиционно 9 марта в Украине отмечается День рождения Тараса Григорьевича Шевченко, украинского поэта и художника, чьи произведения не теряют актуальности сквозь века. Его сборник стихов "Кобзарь" сделал большой вклад в развитие украинской литературы.

Также на 9 марта приходится ежегодный праздник – Международный день ди-джея. Его ввели в 2002 году. Сегодняшний день посвящают благотворительности. В частности, собирают средства на помощь детям.