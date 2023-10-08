Яке церковне свято 8 жовтня – від яких справ відмовитися сьогодні
8 жовтня християни вшановують пам'ять Пелагії Антіохійської. В Україні сьогодні святкують День юриста та День художника.
8 жовтня у церковному календарі – день пам'яті Пелагії Антіохійської. Вона жила в Сирії та володіла надзвичайною вродою, розповідає 24 Канал.
Цікаво Ретро-імена знову в моді: найпопулярніші варіанти 2023 року
Пелагія працювала танцівницею та вела не надто благочестивий спосіб життя. Якось в Антіохію на собор єпископів приїхав Нонн. Він був вражений красою Пелагії та молився за неї всю ніч. На ранок дівчина прийшла до церкви. Тоді ж дівчина охрестилась, роздала своє майно бідним і пішла в монастир на Оливній горі під виглядом юнака.День ангела 8 жовтня Таїсія, Тетяна, Петро, Віктор, Микола, Володимир, Іван, Дмитро, Павло, Василь.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні заборонено сваритися, конфліктувати та пліткувати.
- Не можна вести пустих розмов – це призведе до виникнення проблем.
- Краще не лінуватися і не байдикувати.
- Вважалось, що до заходу сонця не можна розповідати поганий сон, інакше він збудеться.
Прикмети на 8 жовтня
- З берези опало не все листя – до зими далеко.
- Якщо цього дня сприятлива погода – вона буде ще три тижні.
- Зірки яскраві – до теплої погоди.
- Якщо хмари пливуть низько – до морозу.
День в Україні та світі
День юриста. Професійне свято юристів святкують з 1997 року. Дату обрали тому, що саме 8 жовтня Ярослав Мудрий видав перше зведення законів – Руська правда.
День художника. Цю подію щороку відзначають у першу неділю жовтня. У цей день відзначають роль образотворчого мистецтва в культурі.