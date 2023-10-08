Яке церковне свято 8 жовтня – від яких справ відмовитися сьогодні

8 жовтня християни вшановують пам'ять Пелагії Антіохійської. В Україні сьогодні святкують День юриста та День художника.

8 жовтня у церковному календарі – день пам'яті Пелагії Антіохійської. Вона жила в Сирії та володіла надзвичайною вродою, розповідає 24 Канал.

Цікаво Ретро-імена знову в моді: найпопулярніші варіанти 2023 року

Пелагія працювала танцівницею та вела не надто благочестивий спосіб життя. Якось в Антіохію на собор єпископів приїхав Нонн. Він був вражений красою Пелагії та молився за неї всю ніч. На ранок дівчина прийшла до церкви. Тоді ж дівчина охрестилась, роздала своє майно бідним і пішла в монастир на Оливній горі під виглядом юнака.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні заборонено сваритися, конфліктувати та пліткувати.

Не можна вести пустих розмов – це призведе до виникнення проблем.

Краще не лінуватися і не байдикувати.

Вважалось, що до заходу сонця не можна розповідати поганий сон, інакше він збудеться.

8 жовтня Таїсія, Тетяна, Петро, Віктор, Микола, Володимир, Іван, Дмитро, Павло, Василь.

Прикмети на 8 жовтня

З берези опало не все листя – до зими далеко.

Якщо цього дня сприятлива погода – вона буде ще три тижні.

Зірки яскраві – до теплої погоди.

Якщо хмари пливуть низько – до морозу.



День юриста / Фото Pixabay

День в Україні та світі

День юриста. Професійне свято юристів святкують з 1997 року. Дату обрали тому, що саме 8 жовтня Ярослав Мудрий видав перше зведення законів – Руська правда.

День художника. Цю подію щороку відзначають у першу неділю жовтня. У цей день відзначають роль образотворчого мистецтва в культурі.