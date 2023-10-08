8 октября в церковном календаре – день памяти Пелагии Антиохийской. Она жила в Сирии и обладала удивительной красотой, рассказывает 24 Канал.

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Пелагия работала танцовщицей и вела не слишком благочестивый образ жизни. Однажды в Антиохию на собор епископов приехал Нонн. Он был поражен красотой Пелагии и молился за нее всю ночь. Наутро девушка пришла в церковь. Тогда же девушка крестилась, раздала свое имущество бедным и пошла в монастырь на горе Елеонской под видом юноши.

День ангела 8 октября Таисия, Татьяна, Петр, Виктор, Николай, Владимир, Иван, Дмитрий, Павел, Василий.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня запрещено ссориться, конфликтовать и сплетничать.

Нельзя вести пустые разговоры – это приведет к возникновению проблем.

Лучше не лениться и не бездельничать.

Считалось, что до заката нельзя рассказывать плохой сон, иначе он сбудется.

Приметы на 8 октября

С березы опали не все листья – до зимы далеко.

Если в этот день будет хорошая погода – она будет еще три недели.

Звезды яркие – к теплой погоде.

Если облака плывут низко – до холода.



День юриста / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День юриста. Профессиональный праздник юристов отмечается с 1997 года. Дату выбрали потому, что именно 8 октября Ярослав Мудрый издал первый свод законов – Русская правда.

День художника. Это событие ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В этот день отмечается роль изобразительного искусства в культуре.