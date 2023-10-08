Відзначаємо День юриста: щирі слова у прозі, віршах та картинках

День юриста в Україні відзначають 8 жовтня. Це професійне свято слідчих, суддів, прокурорів, нотаріусів і адвокатів.

Взагалі ""юрист" виникло від латинського слова jus, що перекладають на українську як "право". Юриспруденція як сфера зародилась ще в Стародавньому Римі. Першими юристами вважають римських понтифіків, які затвердили основи права суспільного життя. Це були члени колегії, які займалися релігійними справами. Згодом юриспруденція розвинулась як наука. Редакція 24 Каналу щиро вітає зі святом усіх юристів. Пропонуємо красиві картинки до професійного свята.

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В Україні на офіційному рівні День юриста з'явилося в 1997 році. Його встановив другий президент України Леонід Кучма. Також існують дані, що 8 жовтня 1016 року київський князь Ярослав Мудрий опублікував першу збірку законів "Руська правда".

Привітання з Днем юриста: проза, вірші, картинки

Нововведення, закони напам'ять ти знаєш,

У справах фінансових ти ніколи не прогадаєш.

Працею ти копіткою повагу заслужив,

Кар'єру швидко зробив і з совістю дружив.

Тебе я поважаю за чесність, влучний розум,

У день святковий бажаю везіння та фортуни,

Більше тобі щастя, удачі й добра,

Нехай вірною буде дружба і любов твоя!



День юриста 2023 / Фото УНУ

Нерви наче із каміння,

Як кришталь – твоє сумління,

В суперечках завжди правий,

Знаєш добре Римське право,

Серце чуйне, руки чисті –

Тож вітаю з Днем юриста!



З Днем юриста 2023 / Фото "Профспілка працівників освіти"

Юрист – це не професія, а покликання людини. Це людина, яка зможе розв'язувати будь-яку проблему. І саме в цей день ви відзначаєте професійне свято. Дозвольте привітати Вас і побажати успіхів, удачі та добробуту. Спасибі Вам за професіоналізм і турботу про людей!

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Вітаю з Днем юриста! Прекрасне свято для чудових людей, які заслуговують на повагу і шану. Бажаю багато доступної роботи. Бажаю, щоб вашу роботу, а саме, кінцевий результат, оцінювали гідно. Бажаю гарних днів, новин та гарного настрою.



З Днем юриста 2023 / Фото "Профспілка працівників освіти"

Працюють всі юристи дуже гідно

І ними задоволені клієнти!

Тому, до Дня юриста принагідно,

Звучать для них найкращі компліменти!

Зі святом професійним вас вітаємо,

І бути "на коні" завжди бажаємо!

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Від щирого серця я вітаю найпотрібніших людей – юристів. Саме ви творите правосуддя й доводите чесність людей, які потребують вашої допомоги. Хочу побажати вам ніколи не зупинятися на половині шляху, а йти до кінця і домагатися своїх цілей!



День юриста 2023 / Фото "Твій світ"

Юриста з непорушною волею,

Юриста з серйозною долею,

З позицією активіста –

Вітаємо ми з Днем юриста!

Вітаємо й побажаємо

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

Життя радістю наповнювалася!



З Днем юриста 2023 / Фото V24.com.ua

Закони складені у папки,

У кодексах якісь закладки,

У голові – якісь статті та захист права на меті.

Все відповідно до канонів і згідно з приписами закону, та згідно з іміджевими справами.

Щоб лиш оклад весь час зростав і щоб серйознішали теми, щоб швидше зватися "партнери", та все ж найкраща із цих рис, це скромно зватися – юрист!



День ангела 2023 / Фото Pinterest

Усі закони України

Ти пам'ятаєш назубок,

Юрист ти справді дуже сильний

І кожен правильний твій крок!

Твоя робота – не забава,

Бо знань потрібен повний міх

Розплутати важливі справи

І вийти з казусів усіх!

Тобі я хочу побажати

Перемагати в боротьбі,

І завжди правду захищати.

Нехай щастить завжди тобі!

***

Юристи, з вашим днем. Нехай сторінки закону будуть завжди на вашому боці, нехай в кожній вашій справі знайдеться корисний досвід, який ви успішно застосуєте в роботі. Бажаю вам твердості духу, стійкості та неупередженості. Нехай гострота розуму й надзвичайна розсудливість допомагають вам бути справжнім професіоналом своєї справи.