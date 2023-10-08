Вообще "юрист" возник от латинского слова jus, которые переводят на украинский как "право". Юриспруденция как сфера зародилась еще в Древнем Риме. Первыми юристами считают римских понтификов, утвердивших основы права общественной жизни. Это были члены коллегии, которые занимались религиозными. делами.Впоследствии юриспруденция развилась как наука. Редакция 24 Канала искренне поздравляет с праздником всех юристов. Предлагаем красивые картинки к профессиональному празднику.

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В Украине на официальном уровне День юриста появился в 1997 году. Его установил второй президент Украины Леонид Кучма. Также существуют данные, что 8 октября 1016 киевский князь Ярослав Мудрый опубликовал первый сборник законов "Руська правда".

Поздравления с Днем юриста: проза, стихи, картинки

Нововведения, законы наизусть ты знаешь,

В делах финансовых ты никогда не прогадаешь.

Трудом ты кропотливым уважение заслужил,

Карьеру быстро сделал и с совестью дружил.

Тебя я уважаю за честность, меткий ум,

В день праздничный желаю везения и удачи,

Больше тебе счастья, удачи и добра,

Пусть верна будет дружба и любовь твоя!



День юриста 2023 / Фото УНУ

Нерви наче із каміння,

Як кришталь – твоє сумління,

В суперечках завжди правий,

Знаєш добре Римське право,

Серце чуйне, руки чисті –

Тож вітаю з Днем юриста!



С Днем юриста 2023 / Фото "Профсоюз работников образования"

Юрист – это не профессия, а призвание человека. Это человек, который сможет решать любую проблему. И именно в этот день вы отмечаете профессиональный праздник. Позвольте поздравить Вас и пожелать удачи, удачи и благополучия. Спасибо Вам за профессионализм и заботу о людях!

***

Поздравляю с Днем юриста! Прекрасный праздник для замечательных людей, заслуживающих уважения и уважения. Желаю много доступной работы. Желаю, чтобы вашу работу, а именно, конечный результат, оценивали по достоинству. Желаю хороших дней, новостей и хорошего настроения.



С Днем юриста 2023 / Фото " Профсоюз работников образования"

Працюють всі юристи дуже гідно

І ними задоволені клієнти!

Тому, до Дня юриста принагідно,

Звучать для них найкращі компліменти!

Зі святом професійним вас вітаємо,

І бути "на коні" завжди бажаємо!

***

От всего сердца я поздравляю самых нужных людей – юристов. Именно вы творите правосудие и доказываете честность людей, нуждающихся в вашей помощи. Хочу пожелать вам никогда не останавливаться на половине пути, а идти до конца и добиваться своих целей!



День юриста 2023 / Фото "Твой мир"

Юриста с непоколебимой волей,

Юриста с серьезной судьбой,

С позицией активиста –

Поздравляем с Днем юриста!

Поздравляем и пожелаем

Успехов и помыслов чистых,

И долгих дней жизни лучистых,

Чтобы ты был непотопляем.

Чтобы счастье тебе улыбалось,

Жизнь радостью наполнялась!



С Днем юриста 2023 года / Фото V24.com.ua

Закони складені у папки,

У кодексах якісь закладки,

У голові – якісь статті та захист права на меті.

Все відповідно до канонів і згідно з приписами закону, та згідно з іміджевими справами.

Щоб лиш оклад весь час зростав і щоб серйознішали теми, щоб швидше зватися "партнери", та все ж найкраща із цих рис, це скромно зватися – юрист!



День ангела 2023 / Фото Pinterest

Усі закони України

Ти пам'ятаєш назубок,

Юрист ти справді дуже сильний

І кожен правильний твій крок!

Твоя робота – не забава,

Бо знань потрібен повний міх

Розплутати важливі справи

І вийти з казусів усіх!

Тобі я хочу побажати

Перемагати в боротьбі,

І завжди правду захищати.

Нехай щастить завжди тобі!

***

Юристы, с вашим днем. Пусть страницы закона будут всегда на вашей стороне, пусть в каждом вашем деле найдется полезный опыт, который вы успешно примените в работе. Желаю вам твердости духа, стойкости и беспристрастности. Пусть острота ума и необычайное благоразумие помогают вам быть настоящим профессионалом своего дела.