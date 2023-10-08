Вообще "юрист" возник от латинского слова jus, которые переводят на украинский как "право". Юриспруденция как сфера зародилась еще в Древнем Риме. Первыми юристами считают римских понтификов, утвердивших основы права общественной жизни. Это были члены коллегии, которые занимались религиозными. делами.Впоследствии юриспруденция развилась как наука. Редакция 24 Канала искренне поздравляет с праздником всех юристов. Предлагаем красивые картинки к профессиональному празднику.
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В Украине на официальном уровне День юриста появился в 1997 году. Его установил второй президент Украины Леонид Кучма. Также существуют данные, что 8 октября 1016 киевский князь Ярослав Мудрый опубликовал первый сборник законов "Руська правда".
Поздравления с Днем юриста: проза, стихи, картинки
Нововведения, законы наизусть ты знаешь,
В делах финансовых ты никогда не прогадаешь.
Трудом ты кропотливым уважение заслужил,
Карьеру быстро сделал и с совестью дружил.
Тебя я уважаю за честность, меткий ум,
В день праздничный желаю везения и удачи,
Больше тебе счастья, удачи и добра,
Пусть верна будет дружба и любовь твоя!
День юриста 2023 / Фото УНУ
Нерви наче із каміння,
Як кришталь – твоє сумління,
В суперечках завжди правий,
Знаєш добре Римське право,
Серце чуйне, руки чисті –
Тож вітаю з Днем юриста!
С Днем юриста 2023 / Фото "Профсоюз работников образования"
Юрист – это не профессия, а призвание человека. Это человек, который сможет решать любую проблему. И именно в этот день вы отмечаете профессиональный праздник. Позвольте поздравить Вас и пожелать удачи, удачи и благополучия. Спасибо Вам за профессионализм и заботу о людях!
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Поздравляю с Днем юриста! Прекрасный праздник для замечательных людей, заслуживающих уважения и уважения. Желаю много доступной работы. Желаю, чтобы вашу работу, а именно, конечный результат, оценивали по достоинству. Желаю хороших дней, новостей и хорошего настроения.
С Днем юриста 2023 / Фото " Профсоюз работников образования"
Працюють всі юристи дуже гідно
І ними задоволені клієнти!
Тому, до Дня юриста принагідно,
Звучать для них найкращі компліменти!
Зі святом професійним вас вітаємо,
І бути "на коні" завжди бажаємо!
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От всего сердца я поздравляю самых нужных людей – юристов. Именно вы творите правосудие и доказываете честность людей, нуждающихся в вашей помощи. Хочу пожелать вам никогда не останавливаться на половине пути, а идти до конца и добиваться своих целей!
День юриста 2023 / Фото "Твой мир"
Юриста с непоколебимой волей,
Юриста с серьезной судьбой,
С позицией активиста –
Поздравляем с Днем юриста!
Поздравляем и пожелаем
Успехов и помыслов чистых,
И долгих дней жизни лучистых,
Чтобы ты был непотопляем.
Чтобы счастье тебе улыбалось,
Жизнь радостью наполнялась!
С Днем юриста 2023 года / Фото V24.com.ua
Закони складені у папки,
У кодексах якісь закладки,
У голові – якісь статті та захист права на меті.
Все відповідно до канонів і згідно з приписами закону, та згідно з іміджевими справами.
Щоб лиш оклад весь час зростав і щоб серйознішали теми, щоб швидше зватися "партнери", та все ж найкраща із цих рис, це скромно зватися – юрист!
День ангела 2023 / Фото Pinterest
Усі закони України
Ти пам'ятаєш назубок,
Юрист ти справді дуже сильний
І кожен правильний твій крок!
Твоя робота – не забава,
Бо знань потрібен повний міх
Розплутати важливі справи
І вийти з казусів усіх!
Тобі я хочу побажати
Перемагати в боротьбі,
І завжди правду захищати.
Нехай щастить завжди тобі!
***
Юристы, с вашим днем. Пусть страницы закона будут всегда на вашей стороне, пусть в каждом вашем деле найдется полезный опыт, который вы успешно примените в работе. Желаю вам твердости духа, стойкости и беспристрастности. Пусть острота ума и необычайное благоразумие помогают вам быть настоящим профессионалом своего дела.