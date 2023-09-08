Різдво Пресвятої Богородиці: духовне значення та традиції свята 8 вересня

Сьогодні віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці, також відоме як Мала Пречиста. Це релігійне свято вважається одним із найбільших дванадесятих свят.

У цей день християни прославляють Божу Мати, як помічницю та заступницю людей, яка народженням Ісуса Христа поклала початок вічному спасінню людства. Про традиції Різдва Пресвятої Богородиці та його важливість розповість 24 Канал.

До теми Вже не 21 вересня: коли Різдво Пресвятої Богородиці та які основні традиції цього дня

З історії свята

За переказами, батьки Богородиці, Анна та Іоаким, не мали дітей понад двадцять років через те, що були покарані Богом. Коли Іоаким прийшов до храму, щоб принести жертву Богові, первосвященник не дозволив йому це зробити, бо він "не створив потомства Ізраїлю". У скорботі Іоаким подався у пустелю для молитви, де йому з'явився Ангел й сповістив радісну звістку про народження доньки.

Вважається, що дім, де народилась Пресвята Богородиця, був розташований в північно-східній частині Єрусалиму. Довгоочікувану дитину назвали Марією та дали обіцянку присвятити дочку Господу. Коли дівчинці виповнилось три, Анна та Іоаким ввели її в Єрусалимський храм, де та виховувалась до дванадцяти років.



Народження Марії, дочки Іоакима та Анни / Фото з відкритих джерел

Свято Різдва Богородиці почали відзначати з кінця VI – початку VII століття. Українці святкують його 8 вересня за новим церковним календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли з 1 вересня 2023 року.

Значення свята

За християнською традицією, народження Марії Матері Божої символізує початок нового життя, що веде до Різдва Ісуса Христа, Спасителя людства. Відзначаючи Різдво Пресвятої Богородиці, християни підкреслюють вагому роль Марії як Матері Божої та возвеличують її безпосередній зв'язок із Господом Богом.

Для вірян це свято має особливо глибокий духовний зміст, адже наштовхує на роздуми про значення матері та родини у нашому житті. Різдво Пресвятої Богородиці закликає бути покірними перед Божою волею і наголошує на важливій ролі кожного з нас у прийдешньому спасінні людства.

Християнські традиції у цей день

Традиційно Різдво Богородиці відзначають урочистим богослужінням у храмі. А ще це свято вважають жіночим, тож коли люди збираються за обіднім столом, то просять у Пресвятої Богородиці здоров’я матерям, дітям та майбутнім мамам.



Різдво Пресвятої Богородиці вважають жіночим святом / Фото Depositphotos

За народним календарем у цей день настає осінь й господарі можуть збирати урожай з грядок. Крім того, наші предки вірили, що з дня свята Різдва Пресвятої Богородиці можна засилати сватів до дівчат.

Народні прикмети

Гарна погода у цей день – такою буде вся осінь, а якщо лиє дощ, то осінь буде дощовою.

Багато павутини — зима буде малосніжною й морозною.

Яскраво-червоний світанок до зливи та вітру.

З'явилася веселка на небі — чекай восени тепла.

Автор: Анастасія Доскоч