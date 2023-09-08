В этот день христиане прославляют Божью Матерь как помощницу и покровительницу людей, которая рождением Иисуса Христа положила начало вечному спасению человечества. О традициях Рождества Пресвятой Богородицы и его важности расскажет 24 Канал.

К теме Уже не 21 сентября: когда Рождество Пресвятой Богородицы и какие основные традиции этого дня

Из истории праздника

По преданию, родители Богородицы, Анна и Иоаким, не имели детей более двадцати лет из-за того, что были наказаны Богом. Когда Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, первосвященник не позволил ему это сделать, потому что он "не сотворил потомства Израиля". В скорби Иоаким отправился в пустыню для молитвы, где ему явился Ангел и возвестил радостное известие о рождении дочери.

Считается, что дом, где родилась Пресвятая Богородица, находился в северо-восточной части Иерусалима. Долгожданного ребенка назвали Марией и дали обещание посвятить дочь Господу. Когда девочке исполнилось три, Анна и Иоаким ввели ее в Иерусалимский храм, где она воспитывалась до двенадцати лет.



Рождение Марии, дочери Иоакима и Анны / Фото из открытых источников

Праздник Рождества Богородицы начали отмечать с конца VI – начала VII века. Украинцы празднуют его 8 сентября по новому церковному календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли с 1 сентября 2023 года.

Значение праздника

По христианской традиции рождение Марии Матери Божьей символизирует начало новой жизни, ведущей к Рождеству Иисуса Христа, Спасителя человечества. Отмечая Рождество Пресвятой Богородицы, христиане подчеркивают весомую роль Марии как Матери Божьей и восхваляют ее непосредственную связь с Господом Богом.

Для верующих этот праздник имеет особенно глубокий духовный смысл, ведь наталкивает на размышления о значении матери и семьи в нашей жизни. Рождество Пресвятой Богородицы призывает быть покорными перед волей Божией и подчеркивает важную роль каждого из нас в грядущем спасении человечества.

Христианские традиции в этот день

Традиционно Рождество Богородицы отмечают торжественным богослужением в храме. А еще этот праздник считают женским, поэтому когда люди собираются за обеденным столом, просят у Пресвятой Богородицы здоровье матерям, детям и будущим мамам.



Рождество Пресвятой Богородицы считают женским праздником / Фото Depositphotos

По народному календарю в этот день наступает осень, и хозяева могут собирать урожай с грядок. Кроме того, наши предки верили, что со дня праздника Рождества Пресвятой Богородицы можно ссылать сватов к девушкам.

Народные приметы

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.

Много паутины – зима будет малоснежной и морозной.

Ярко-красный рассвет до ливня и ветра.

Появилась радуга на небе – жди осенью тепла.

Автор: Анастасия Доскоч