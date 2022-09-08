Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
8 вересня день Ангела відзначає Наталія, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- День грамотності;
- Міжнародний день солідарності журналістів;
- День фізіотерапії;
- День вибачень.
Свято в церковному календарі
8 вересня вшановують пам'ять мучениці Наталії. Народилася вона у порядній християнській родині. Всім своїм серцем вона вірила у Спасителя. З дитинства вона знала заповіді та смиренно молилася кожного дня.
Прикмети 8 вересня
- Великий врожай горобини – до морозів;
- Якщо каштани рясно обпадають – осінь буде теплою;
- Мало качок на озерах – осінь буде холодною;
- Хороший врожай гарбузів – зима буде пізньою і теплою.
Що не можна робити 8 вересня
- Сьогодні не можна самому ходити до лісу;
- У цей день не можна сумувати;
- Не варто сьогодні їздити на конях.
Що можна робити 8 вересня
- Святій Наталії моляться за подружнє щастя та про добрі стосунки між родичами;
- Зірвіть у цей день гілочку горобини та принесіть додому. Вона буде служити оберегом сімейного благополуччя.