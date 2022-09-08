Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

8 вересня день Ангела відзначає Наталія, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

День грамотності;

Міжнародний день солідарності журналістів;

День фізіотерапії;

День вибачень.

Свято в церковному календарі

8 вересня вшановують пам'ять мучениці Наталії. Народилася вона у порядній християнській родині. Всім своїм серцем вона вірила у Спасителя. З дитинства вона знала заповіді та смиренно молилася кожного дня.

Прикмети 8 вересня

Великий врожай горобини – до морозів;

Якщо каштани рясно обпадають – осінь буде теплою;

Мало качок на озерах – осінь буде холодною;

Хороший врожай гарбузів – зима буде пізньою і теплою.

Що не можна робити 8 вересня

Сьогодні не можна самому ходити до лісу;

У цей день не можна сумувати;

Не варто сьогодні їздити на конях.

Що можна робити 8 вересня