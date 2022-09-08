Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

8 вересня день Ангела відзначає Наталія, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

  • День грамотності;
  • Міжнародний день солідарності журналістів;
  • День фізіотерапії;
  • День вибачень.

Свято в церковному календарі

8 вересня вшановують пам'ять мучениці Наталії. Народилася вона у порядній християнській родині. Всім своїм серцем вона вірила у Спасителя. З дитинства вона знала заповіді та смиренно молилася кожного дня.

Прикмети 8 вересня

  • Великий врожай горобини – до морозів;
  • Якщо каштани рясно обпадають – осінь буде теплою;
  • Мало качок на озерах – осінь буде холодною;
  • Хороший врожай гарбузів – зима буде пізньою і теплою.

Що не можна робити 8 вересня

  • Сьогодні не можна самому ходити до лісу;
  • У цей день не можна сумувати;
  • Не варто сьогодні їздити на конях.

Що можна робити 8 вересня

  • Святій Наталії моляться за подружнє щастя та про добрі стосунки між родичами;
  • Зірвіть у цей день гілочку горобини та принесіть додому. Вона буде служити оберегом сімейного благополуччя.