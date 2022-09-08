Именины: кто в этот день празднует день Ангела

8 сентября день Ангела отмечает Наталья, сообщает 24 канал. Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

День грамотности;

Международный день солидарности журналистов;

День физиотерапии;

День извинений.

Праздник в церковном календаре

8 сентября чтят память мученицы Натальи. Родилась она в порядочной христианской семье. Всем сердцем она верила в Спасителя. С детства она знала заповеди и смиренно молилась каждый день.

Приметы 8 сентября

Большой урожай рябины – до морозов;

Если каштаны обильно опадают – осень будет теплой;

Мало уток на озерах – осень будет холодной;

Хороший урожай тыквы – зима будет поздней и теплой.

Что нельзя делать 8 сентября

Сегодня нельзя самому ходить в лес;

В этот день нельзя унывать;

Не стоит сегодня ездить на конях.

Что можно делать 8 сентября