Именины: кто в этот день празднует день Ангела

8 сентября день Ангела отмечает Наталья, сообщает 24 канал. Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

  • День грамотности;
  • Международный день солидарности журналистов;
  • День физиотерапии;
  • День извинений.

Праздник в церковном календаре

8 сентября чтят память мученицы Натальи. Родилась она в порядочной христианской семье. Всем сердцем она верила в Спасителя. С детства она знала заповеди и смиренно молилась каждый день.

Приметы 8 сентября

  • Большой урожай рябины – до морозов;
  • Если каштаны обильно опадают – осень будет теплой;
  • Мало уток на озерах – осень будет холодной;
  • Хороший урожай тыквы – зима будет поздней и теплой.

Что нельзя делать 8 сентября

  • Сегодня нельзя самому ходить в лес;
  • В этот день нельзя унывать;
  • Не стоит сегодня ездить на конях.

Что можно делать 8 сентября

  • Святой Наталии молятся о супружеском счастье и о хороших отношениях между родственниками;
  • Сорвите в этот день веточку рябины и принесите домой. Она будет служить оберегом семейного благополучия.