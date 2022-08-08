Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

8 серпня день Ангела відзначають Парасковія та Федір, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Астрологи назвали шість знаків Зодіаку, які є найкращими батьками

Цей день в Україні та світі

  • Всесвітній день кішок;
  • Міжнародний день альпінізму;
  • Міжнародний день офтальмології;
  • У 1899 році американець А. Маршалл запатентував холодильник;
  • У 1786 році Мішель Паккар першим підкорив найвищу вершину Європи – Монблан.

Свято в церковному календарі

8 серпня православна церква вшановує святу мученицю Параскеву. Вона опікувалася нужденними та навертала велику кількість людей у християнську віру.

Прикмети 8 серпня

  • Мухи кусаються – до дощу;
  • Кішки труться об ноги – місяць буде вдалим.

Що не можна робити 8 серпня

  • Не можна сьогодні позичати комусь робочі інструменти, оскільки можна втратити здоров'я;
  • Не варто в цей день брати голку в руки, адже почнуться проблеми в шлюбі;
  • Жінкам сьогодні забороняється виходити в поле;
  • Не можна сьогодні ледарювати.