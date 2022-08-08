Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

8 серпня день Ангела відзначають Парасковія та Федір, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Астрологи назвали шість знаків Зодіаку, які є найкращими батьками

Цей день в Україні та світі

Всесвітній день кішок;

Міжнародний день альпінізму;

Міжнародний день офтальмології;

У 1899 році американець А. Маршалл запатентував холодильник;

У 1786 році Мішель Паккар першим підкорив найвищу вершину Європи – Монблан.

Свято в церковному календарі

8 серпня православна церква вшановує святу мученицю Параскеву. Вона опікувалася нужденними та навертала велику кількість людей у християнську віру.

Прикмети 8 серпня

Мухи кусаються – до дощу;

Кішки труться об ноги – місяць буде вдалим.

Що не можна робити 8 серпня