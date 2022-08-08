Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
8 серпня день Ангела відзначають Парасковія та Федір, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- Всесвітній день кішок;
- Міжнародний день альпінізму;
- Міжнародний день офтальмології;
- У 1899 році американець А. Маршалл запатентував холодильник;
- У 1786 році Мішель Паккар першим підкорив найвищу вершину Європи – Монблан.
Свято в церковному календарі
8 серпня православна церква вшановує святу мученицю Параскеву. Вона опікувалася нужденними та навертала велику кількість людей у християнську віру.
Прикмети 8 серпня
- Мухи кусаються – до дощу;
- Кішки труться об ноги – місяць буде вдалим.
Що не можна робити 8 серпня
- Не можна сьогодні позичати комусь робочі інструменти, оскільки можна втратити здоров'я;
- Не варто в цей день брати голку в руки, адже почнуться проблеми в шлюбі;
- Жінкам сьогодні забороняється виходити в поле;
- Не можна сьогодні ледарювати.