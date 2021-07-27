8 причин поринути у відрив на White Nights Festival. Africa

White Nights Festival (музичний фестиваль "Білі ночі") цього року занурить у світ дивовижної та контрастної Африки. Чому не можна пропустити одну з наймасштабніших подій літа – дізнавайтеся далі.

Організатори не лише розповіли ще декілька деталей події, а й назвали імена нових хедлайнерів, які запалюватимуть у спекотні літні ночі 13 і 14 серпня в Києві.

До теми Час Африки настав: перші деталі серпневого White Nights Festival

White Nights Festival. Africa: 8 причин поринути у відрив

Подорож до джерел та глибин африканської міфології

Кожен із нас родом з Африки. Саме на цьому континенті збереглися справжні емоції та первісна атмосфера. Для того, щоб поринути в неї, варто прийти на артзавод "Платформа", де завдяки тоннам оригінальних декорацій і різноманіттю сцен та образів відтворять африканський вайб. У програмі фестивалю будуть:

людина-пантера і людина-крокодил, що прогулюються вулицями фестивалю;

танці племені Масаї;

міфічні створіння "білої" Африки;

передбачення верховного чаклуна.



White Nights Festival / Фото пресслужби

Музична синергія, де кожен звук є частиною ритуалу звільнення емоцій

Зірки з усіх куточків світу схрещуватимуть африканське шаманство із сучасними бітами на 7 фестивальних сценах. Серед хедлайнерів:

DJ Hell – легенда світової електронної сцени, новатор, провокатор та любитель еклектики, який майже самотужки поклав початок відродженню вісімдесятих. Він вболіває за мюнхенську Баварію, співпрацює із фешн-іконою Донателлою Версаче, обожнює мамину печеню зі свинини й запалює епохальними сетами клуби від Нью-Йорка до Токіо;

– легенда світової електронної сцени, новатор, провокатор та любитель еклектики, який майже самотужки поклав початок відродженню вісімдесятих. Він вболіває за мюнхенську Баварію, співпрацює із фешн-іконою Донателлою Версаче, обожнює мамину печеню зі свинини й запалює епохальними сетами клуби від Нью-Йорка до Токіо; DUB FX – знаменитий австралійський бітбоксер, музикант і продюсер, який подорожує світом та виступає, створюючи музику лише з допомогою власного голосу, луп-станції й педалі ефектів.

– знаменитий австралійський бітбоксер, музикант і продюсер, який подорожує світом та виступає, створюючи музику лише з допомогою власного голосу, луп-станції й педалі ефектів. MAGDALENA – знаменита музична трендсетерка, яка стояла у джерел родини Diynamic Music. Вона створила власне міжнародне шоу SHADOWS, що гримить від Ібіци до Тулума.

На сценах фестивалю запалюватимуть:



White Nights Festival / Фото пресслужби

Компіляція первісного із сучасним через призму мистецтва

Тематичні арттворіння на фестивалі представлять кращі вітчизняні митці:

Єгор Лемзяков презентує серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму;

презентує серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму; Дем'ян Ферій покаже витвори в техніці діджитал-колаж про високі ідеали;

покаже витвори в техніці діджитал-колаж про високі ідеали; MISHA KUSH представить роботи, головним персонажем яких є голуб Валера;

представить роботи, головним персонажем яких є голуб Валера; Лілія Кувалдіна презентує серію картин COLOR, де показує досконалість і красу людей, незалежно від раси та кольору шкіри;

презентує серію картин COLOR, де показує досконалість і красу людей, незалежно від раси та кольору шкіри; Сергій Рожин представить медіаторський проєкт "Раби Малевича", що висвітлює сучасне мистецтво для суспільства через парадигму здорового глузду, гумору й сатири;

представить медіаторський проєкт "Раби Малевича", що висвітлює сучасне мистецтво для суспільства через парадигму здорового глузду, гумору й сатири; Юля Кисіль покаже серію відеосюжетів, головним героєм яких є Awhoivan, персонаж, що уособлює застиглу емоцію екзальтованого розуму;

покаже серію відеосюжетів, головним героєм яких є Awhoivan, персонаж, що уособлює застиглу емоцію екзальтованого розуму; Марія Зражаєва презентує портрети, що відкривають тему справжньої спекотної Африки.

Відкриття найзагадковішої частини світу через кіно

Міжнародний етнографічний кінофестиваль ОКО прагне проілюструвати повсякденне серцебиття малих і великих народів, мешканців міст і сіл. Він покаже 3 стрічки про дивовижний:

"Поговоримо про сни";

"Афро-волосся та інші міфи";

"Міс Спокуса".



White Nights Festival / Фото пресслужби

Віддзеркалення істинного африканського стилю

За підтримки Fashion TV на фестивалі пройде атмосферний модний перформанс французького бренду Iwo Couture дизайнера Мікеланджело Сала. Митець працює в афро-японському стилі, а його речі з успіхом продаються в магазинах Бразилії, Франції (зокрема, у паризькому ЛГБТ-шопі Agogogang), Великобританії та Конго. Доповнять образи дизайнера на показі аксесуари від парижан Pallaya та Nacho.

Смаки Африки й улюблені бари

Becherovka, Оlmeca та Absolut тішитимуть на фесті особливими алкогольними напоями та коктейлями. А на додачу до гурманської насолоди обіцяють здивувати нестандартними подачами й декором барів з африканським присмаком.



White Nights Festival / Фото пресслужби

Адреналін у крові та життя в русі

На фестивалі знайдеться місце й для спорту. Будуть локації для активного дозвілля, де можна пограти в настільний футбол, опанувати балансборд та взяти участь у конкурсах і різноманітних активностях під діджейські сети.

Маркетплейс, де можна зібрати феєричний афро-панківський образ

Багато брендів і магазинів підберуть гостям тематичні африканські аксесуари просто на фесті. Ба більше, у маркет-зоні можна буде зробити тату, купити вініл і зануритись у культуру стародавнього індіанського напою какао.



White Nights Festival / Фото пресслужби