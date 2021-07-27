8 причин поринути у відрив на White Nights Festival. Africa
Джерело:24 канал
White Nights Festival (музичний фестиваль "Білі ночі") цього року занурить у світ дивовижної та контрастної Африки. Чому не можна пропустити одну з наймасштабніших подій літа – дізнавайтеся далі.
Організатори не лише розповіли ще декілька деталей події, а й назвали імена нових хедлайнерів, які запалюватимуть у спекотні літні ночі 13 і 14 серпня в Києві.
До теми Час Африки настав: перші деталі серпневого White Nights Festival
White Nights Festival. Africa: 8 причин поринути у відрив
Подорож до джерел та глибин африканської міфології
Кожен із нас родом з Африки. Саме на цьому континенті збереглися справжні емоції та первісна атмосфера. Для того, щоб поринути в неї, варто прийти на артзавод "Платформа", де завдяки тоннам оригінальних декорацій і різноманіттю сцен та образів відтворять африканський вайб. У програмі фестивалю будуть:
- людина-пантера і людина-крокодил, що прогулюються вулицями фестивалю;
- танці племені Масаї;
- міфічні створіння "білої" Африки;
- передбачення верховного чаклуна.
White Nights Festival / Фото пресслужби
Музична синергія, де кожен звук є частиною ритуалу звільнення емоцій
Зірки з усіх куточків світу схрещуватимуть африканське шаманство із сучасними бітами на 7 фестивальних сценах. Серед хедлайнерів:
- DJ Hell – легенда світової електронної сцени, новатор, провокатор та любитель еклектики, який майже самотужки поклав початок відродженню вісімдесятих. Він вболіває за мюнхенську Баварію, співпрацює із фешн-іконою Донателлою Версаче, обожнює мамину печеню зі свинини й запалює епохальними сетами клуби від Нью-Йорка до Токіо;
- DUB FX – знаменитий австралійський бітбоксер, музикант і продюсер, який подорожує світом та виступає, створюючи музику лише з допомогою власного голосу, луп-станції й педалі ефектів.
- MAGDALENA – знаменита музична трендсетерка, яка стояла у джерел родини Diynamic Music. Вона створила власне міжнародне шоу SHADOWS, що гримить від Ібіци до Тулума.
На сценах фестивалю запалюватимуть:
- MAIN STAGE: DUB FX, Gо_A, Junket, ТОНКА, MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk та ще SPECIAL GUEST;
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BACKYARD STAGE: KOLO та APLAY (Smailov & Weizman, 8Kays, VOTUMA, Leri, Diana jo), MAGDALENA, Miss Monique та DJ Hell;
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SPECIAL STAGE: OMNIA та ANNA LEE, Sun Riser і Azotti, TAPOLSKY і DERRICK & TONIKA, Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll та MC Ned;
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GREEN STAGE: Stereoigor, krapka;KOMA, J SCOPE, Novikov & Shumsky, Sasha Dog, Wonder Land Band;
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INSIDE STAGE: POWER FM Party Radio, Mark House, Шершень, Midnight Daddies, KAEF, Get Better, NKNKT, Y:K, Special Key, Walid, TRICKY NICKI, TRIISH та Madison;
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BECHEROVKA STAGE: найсильніший склад діджеїв відомого одеського музичного проєкту The ROOM (Yaki, Lirity, Den Maar);
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BOHO STAGE: SkyBar (Aplombo, AWL Alexander, The Advocate, Manficha) і RIM Records (Franc, Mr.Sunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina та Odeum).
White Nights Festival / Фото пресслужби
Компіляція первісного із сучасним через призму мистецтва
Тематичні арттворіння на фестивалі представлять кращі вітчизняні митці:
- Єгор Лемзяков презентує серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму;
- Дем'ян Ферій покаже витвори в техніці діджитал-колаж про високі ідеали;
- MISHA KUSH представить роботи, головним персонажем яких є голуб Валера;
- Лілія Кувалдіна презентує серію картин COLOR, де показує досконалість і красу людей, незалежно від раси та кольору шкіри;
- Сергій Рожин представить медіаторський проєкт "Раби Малевича", що висвітлює сучасне мистецтво для суспільства через парадигму здорового глузду, гумору й сатири;
- Юля Кисіль покаже серію відеосюжетів, головним героєм яких є Awhoivan, персонаж, що уособлює застиглу емоцію екзальтованого розуму;
- Марія Зражаєва презентує портрети, що відкривають тему справжньої спекотної Африки.
Відкриття найзагадковішої частини світу через кіно
Міжнародний етнографічний кінофестиваль ОКО прагне проілюструвати повсякденне серцебиття малих і великих народів, мешканців міст і сіл. Він покаже 3 стрічки про дивовижний:
- "Поговоримо про сни";
- "Афро-волосся та інші міфи";
- "Міс Спокуса".
White Nights Festival / Фото пресслужби
Віддзеркалення істинного африканського стилю
За підтримки Fashion TV на фестивалі пройде атмосферний модний перформанс французького бренду Iwo Couture дизайнера Мікеланджело Сала. Митець працює в афро-японському стилі, а його речі з успіхом продаються в магазинах Бразилії, Франції (зокрема, у паризькому ЛГБТ-шопі Agogogang), Великобританії та Конго. Доповнять образи дизайнера на показі аксесуари від парижан Pallaya та Nacho.
Смаки Африки й улюблені бари
Becherovka, Оlmeca та Absolut тішитимуть на фесті особливими алкогольними напоями та коктейлями. А на додачу до гурманської насолоди обіцяють здивувати нестандартними подачами й декором барів з африканським присмаком.
White Nights Festival / Фото пресслужби
Адреналін у крові та життя в русі
На фестивалі знайдеться місце й для спорту. Будуть локації для активного дозвілля, де можна пограти в настільний футбол, опанувати балансборд та взяти участь у конкурсах і різноманітних активностях під діджейські сети.
Маркетплейс, де можна зібрати феєричний афро-панківський образ
Багато брендів і магазинів підберуть гостям тематичні африканські аксесуари просто на фесті. Ба більше, у маркет-зоні можна буде зробити тату, купити вініл і зануритись у культуру стародавнього індіанського напою какао.
White Nights Festival / Фото пресслужби