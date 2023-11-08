Привітання з Днем ангела Михайла у прозі та віршах

День ангела Михайла раніше відзначали 21 листопада. Однак, за новим церковним календарем маємо нову дату – 8 листопада.

У цей день вітаємо усіх Михайлів з іменинами. Михайло – це чудове ім'я, яке походить від єврейського ймення Міхаел. На українську перекладається "той, хто як Бог". Ім'я вважається дуже популярним в Україні та в інших європейських країнах. Привітання у прозі та віршах з Днем ангела Михайла – зібрав 24 Канал.

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Привітання з Днем ангела Михайла: проза, вірші

Михайле, зі святом! Бажаю тобі благ і нових яскравих відчуттів. Чудового самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, гарний, щасливий, налаштований на позитив і завжди із відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

Вітаємо з Днем ангела чудову людину, яка вміє зачарувати своєю посмішкою, поділитися хорошим настроєм і допомогти в будь-якій ситуації! Дорогий Михайло, нехай доля завжди буде прихильною до тебе. Бажаємо завжди знаходити радість, задоволення і смак до життя. Нехай воно завжди буде сповнене успіхом, перемогами та добром.

***

Хай же Міші життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

Михайле, сьогодні твій день! Нехай завжди для тебе світить сонце, а всі двері перед тобою широко відкриваються, і в усьому супроводжує успіх! І не тільки сьогодні! Бажаю тобі, щоб фортуна завжди відкрито посміхалася своєю усмішкою, щоб у твоєму житті було все, що потрібно, а якщо чогось не буде вистачати, ти завжди зміг би цього досягти!

***

Михайле, нехай буде сила в характері та тілі, а посмішка частим гостем на обличчі. Бажаю міцно стояти на захисті своїх інтересів і своєї сім'ї, щоб з упевненістю крокувати щодня. Вітаю з іменинами!

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя й тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

Розумний, сильний, незворушний,

Мужчина щирий і фатальний,

Михайло наш великодушний

У всіх моментах унікальний!

Тебе з Днем ангела вітаємо,

Хай мрії втіляться в життя,

Лиш перемог тобі бажаємо,

Хай буде світлим майбуття!

***

Вітаємо тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч, і у хвилини радості, і у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Дорогий Михайло, вітаю з цим чудовим днем! Бажаю тобі посмішки Фортуни та вірного успіху, відмінної роботи й бравих інтересів життя, справжнього щастя й щирої любові, доброго здоров'я й веселощів душі.